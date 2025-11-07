Орбан встретился с Трампом

Дональд Трамп встречается с премьером Венгрии Виктором Орбаном. От их переговоров ждут многого - они важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений, но могут иметь и глобальные последствия. Перед визитом в Вашингтон Орбан заявил, что в вопросе украино-российских переговоров остались неразрешенными лишь одна-две проблемы, после чего становится возможным проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште. Общение в Белом доме выглядит исключительно теплым: Орбан - один из немногих европейских лидеров, с которыми у Трампа сложились по-настоящему дружеские отношения.