Орбан встретился с Трампом

Дональд Трамп встречается с премьером Венгрии Виктором Орбаном. От их переговоров ждут многого - они важны не только с точки зрения развития двусторонних отношений, но могут иметь и глобальные последствия. Перед визитом в Вашингтон Орбан заявил, что в вопросе украино-российских переговоров остались неразрешенными лишь одна-две проблемы, после чего становится возможным проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште. Общение в Белом доме выглядит исключительно теплым: Орбан - один из немногих европейских лидеров, с которыми у Трампа сложились по-настоящему дружеские отношения.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. Мы находимся в полном согласии по вопросам мира и войны, миграции и защиты семейных ценностей. У нас сложились дружеские отношения. Хотя, конечно, американский президент представляет интересы американского народа, а я представляю интересы венгров".

Венгрия надеется на то, что для нее будут сделаны исключения в американских санкциях против Москвы.

