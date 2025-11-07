Брюссель не рекомендует выдавать россиянам мультивизы

Еврокомиссия выступила с рекомендацией к странам-участницам прекратить выдачу гражданам России многократных виз. Это не прямой запрет: решения такого рода каждое государство принимает самостоятельно. Туристические компании России считают, что рекомендация вряд ли изменит ситуацию: мультивизы россиянам практически не выдают уже давно.

Единственное, что изменилось - это тональность заявлений Еврокомиссии. В частности, комиссар Каллас объявила, что въезд в ЕС - это привилегия, которую надо заслужить. Видимо, глава дипломатии ЕС не знает, что свобода передвижения была полвека назад включена в Хельсинкский акт как неотъемлемое право человека.