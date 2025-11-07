Военный аналитик о тенденциях, которые показывают, что Европа готовится к войне

Страны Запада продолжают наращивать военный потенциал и уже открыто готовятся к вооруженному конфликту. Европа создает образ внешнего врага в лице Союзного государства, отвлекая общество от внутренних проблем.

Как такая ярая милитаризация влияет на баланс сил в регионе, включая Беларусь и Россию, рассказал военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

"Милитаризация Европы - это равно повышение активности НАТО. Основа всего НАТО - это и есть страны Европы под руководством США. Резкая активизация военных расходов, увеличение численности армий, увеличение средств, которые уходят на модернизацию вооружений, огромные средства сегодня тратятся на военную инфраструктуру. Это все показывает, что они не готовы к сдерживанию, они готовятся к войне. Мало того, еще буквально полгода-год назад мы могли говорить о том, что о войне, о будущем конфликте говорят только эксы: экс-министры, экс-генералы. На сегодняшний день это говорят действующие западные политические и военноначальники", - обратил внимание эксперт.

Александр Тиханский:

"Они даже поставили дату - к 2030 году они должны быть готовы к войне. Но есть политические лидеры, которые хотят сдвинуть эти рамки и к 2028 году быть готовыми к войне с Россией".

По его словам, милитаризация имеет несколько ландшафтов: стратегический ландшафт, где изменяется военный баланс силы, который когда-то был в нашем регионе (не во всей Европе, а только северо-запад, наше направление); военная активность: постоянно идут учения, одни заканчиваются, вторые уже начинаются; гонка вооружений: модернизация, увеличение численности вооруженных сил национальных армий, в том числе стран - членов НАТО возле наших границ. И антироссийская, антибелорусская риторика: показывают своему населению, что Беларусь и Россия уже не вероятный противник, а реальный.