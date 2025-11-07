Инфляция - причина ухудшения положения граждан Эстонии

Эстонское статистическое бюро фиксирует в стране рост уровня бедности. Печальные тренды обнаруживаются уже третий год подряд и, по всем приметам, уже стали долгосрочными.

В 2024 году 20 % эстонцев жили в условиях относительной бедности, а 3 % - в условиях абсолютной. Причина этому - инфляция, которая сильно опережает рост доходов населения. Так, в абсолютной бедности, или, переводя с языка чиновников на понятный, в нищете, проживают 44 тыс. эстонцев - это на 8 тыс. больше, чем в 2023 году. Такое резкое изменение этого показателя объясняется потерей работы: найти ее в Эстонии делается с каждым днем все сложнее.