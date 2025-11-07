Тиханский о милитаризации ЕС: Иногда хочется сказать, что Европу раздели

В Европе растут оборонные расходы, они достигли уже каких-то рекордных объемов. Насколько это оправдано и как это отражается на гражданах этих стран, попросили прокомментировать военно-политического аналитика, кандидата социологических наук Александра Тиханского.

Эксперт напомнил, что еще в первую каденцию Трампа, 2017-2021 годы, он настоял, чтобы на военные нужды НАТО страны альянса тратили до 2 % ВВП, и все европейцы пищали, особенно Польша и Прибалтика. "На сегодняшний день на саммите НАТО решено тратить 5 % ВВП на военные расходы. Единственное, что удалось странам - европейским членам НАТО - это из 5 % им разрешили 2 % тратить на военную логистику и военную инфраструктуру, где они могут решить какие-то свои проблемы, но не более того, - пояснил военно-политический аналитик. - Но 5 % ВВП для некоторых - это около 40-45 % всего годового бюджета государства. Понимаете, это такие цифры, что, в общем-то, можно сомневаться в их правильном усвоении какими-то промышленными предприятиями, организациями".

Второй момент, на который обратил внимание Александр Тиханский, что такие бюджеты скажутся на социалке этих государств. "Это значит урезание расходов на медицину, на образование, на все социальные нужды государства. И в данном случае мы видим, что уже одно государство, Германия, нарушив свою Конституцию, своим бюджетом влезла в долги, взяв кредит для бюджета в банке. Такого в истории Германии еще не было, - отметил он. - Социальная напряженность в этих странах тоже будет увеличиваться".