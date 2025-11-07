3.68 BYN
Американские миграционные тюрьмы переполнены
Американские иммиграционные тюрьмы наполняются стремительно, и в ближайшие недели будут переполнены. Служба, которая занята отловом нелегалов, просто не успевает высылать пойманных ею бедняг.
Дополнительный хаос вносят финансируемые Соросом грантовые организации, которые завалили суды исками, и тем самым практически парализовали процедуры экстрадиции.
Кое-где задержанных в буквальном смысле с боем пытаются отбивать у блюстителей порядка активисты "Антифа".
Так или иначе, в тюрьмах миграционного ведомства уже содержатся 60 тыс. человек: при этом рассчитаны изоляторы на 70 тыс. И помещать в обычные тюрьмы нелегалов нельзя.
Попытки Трампа остановить миграционный поток имеют все шансы разбиться о физические ограничения вместимости тюрем: между тем, в США нелегалов насчитывается не то 4, не то даже 10 млн человек - точные цифры не известны никому.