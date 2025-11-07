3.68 BYN
Бассейны, медцентры, мосты, станции метро и АЭС получила страна к 7 Ноября в разные годы
Так сложилось исторически, что 7 Ноября - дата, к которой были приурочены важнейшие достижения тогда, в эпоху СССР. Эта традиция, проверенная временем, жива и сегодня. В Беларуси открывают объекты, нужные людям. Бассейны, медицинские центры, детские сады, мосты, станции метро и даже атомную станцию. Ретроспективный взгляд на открытия объектов к 7 Ноября.
Это и правда знаковое событие для Беларуси. 7 ноября 2020 года наш Президент запустил в эксплуатацию Белорусскую АЭС.
"Наша страна сегодня становится ядерной державой. Это огромный успех. Это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.
Президент тогда сказал, что это решение далось непросто. Выбирали, изучая предложения всех мировых лидеров в этой сфере и вопреки всем опасениям и испытаниям - сделали.
Чуть позже мы запустили второй энергоблок и даже запланировали вторую БелАЭС. Но уже точно Беларусь пополнила список стран, которые используют мирный атом.
Сергей Бобович, гендиректор Белорусской АЭС:
"Мы уже выработали более 53 млрд киловатт-часов. Для сравнения надо сказать, что за прошлый год наши потребители потребили 43 млрд с небольшим млрд киловатт-часов. Нам сегодня это позволило очень уверенно чувствовать себя на мировом пространстве. Обратите внимание, какое количество стран сегодня заявляется в желание строить атомные станции. И очень многие сегодня это делают с Росатомом".
Что это дает? По сути, у нас есть свой "завод" по производству электричества. А значит, дешевле свет и газ. В атмосферу попадает меньше парниковых газов на 7 млн т в год, а значит, чище воздух. Можно смело покупать электромобиль, потому что его "топливо" теперь свое. А электрообогрев в домах и квартирах - в принципе уже мастхев. Этот проект дал нам новые возможности во всех сферах.
На операционном столе - пожилая пациентка, которой необходим новый искусственный клапан сердца. Его вводят через кровеносный сосуд с помощью катетера. Это малоинвазивная хирургическая процедура, когда открытая операция слишком рискованна.
Вадим Леванович, заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной клинической больницы:
"Дало возможность человеку продолжить жизнь на новом, более качественном уровне. Потому что эта бабушка, она пришла и несколько шагов без одышки не могла ступить".
Технологии хорошо осваивают в кардиологическом центре в Могилеве. Его открыли к 7 Ноября. Операции на сердце стали проводить в два раза чаще, время ожидания сократилось с полутора лет до 3 месяцев.
Екатерина Скиба, жительница Могилева:
"Спасибо, спасибо, что все-таки и наука шагнула вперед. Это небывалое. По сосудам дойдут до сердца, поставят клапан. Это была сказка. Всем спасибо большущее и земной поклон. План жить, жить и трудиться".
Екатерине Скиба 91 год. А еще она парашютистка с выполненными 127 прыжками. Операцию перенесла легко. Шутит, что самочувствие такое, что еще чуть-чуть бы - и вернулась к прыжкам.
Чтобы не лечить, а предотвратить, в этом же 2021 году в Могилеве подарят жителям и современный ФОК. Открывая комплекс, именно об этом напомнил Президент. Не доводить себя до больниц можно регулярно занимаясь спортом.
По той же причине к 7 Ноября в Минске открыли бассейн высокого стандарта. Китайско-белорусский проект. Первый в стране спортивный объект в полном соответствии с требованиями Международной федерации плавания. Здесь планируют проведение чемпионатов Европы и мира.
"Теплый, комфортный. Мы сегодня пришли, было много людей, и мы решили, что даже не попадем, потому что в холле было столпотворение. Но оказалось, здесь несколько бассейнов", - рассказал посетительница.
"Здесь именно созданы все условия для того, чтобы каждый белорус смог научиться плавать", - сказала сотрудница.
Добраться до нового бассейна можно, выйдя на станции метро "Молодежная".
Она, кстати, была открыта в 1995-м. Буквально через 2 года на этой же линии открывается еще 3 станции.
А знаете, кто участвовал в запуске первых станций еще в 1984? Владимир Кожедуб за 40-летний опыт ни один раз перерезал красные ленточки.
Владимир Кожедуб, начальник станций метро "Малиновка" и "Петровщина" Минского метрополитена:
"Станции "Петровщина" мне легла сразу на душу, потому что я пришел, ранее работая на станции метро "Восток", она открытая душа: пожалуйста, приходите, мы вам рады".
Метро развивалось даже в самые трудные годы становления нашего государства, несмотря на все финансовые сложности. Только это могло быть спасением для города, тогда уже миллионника, и это тогда все понимали. Сегодня пробки в Минске - это скорее исключение, чем правило. Сегодня наш метрополитен - это современная минская подземка, где есть автоматические станционные двери, бесстыковые рельсы - а это минимум тряски и шума в вагонах, эскалаторы, которые способны вывозить до 9 тыс. человек в час, безбарьерная среда, стильный дизайн.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
"Ежедневно Минским метрополитеном пользуются порядка до 750 тыс. пассажиров. Мы занимаем основное место в сегменте городского общественного транспорта столицы. Порядка 36 %, то есть мы лидируем. Это время, когда начнется проектирование уже четвертой кольцевой линии Минского метрополитена. Такая линия у нас будет впервые. Она объединит все три эти линии, будут пересадочные станции, что будет крайне удобно минчанам и гостям столицы. Она будет проходить в пределах второго транспортного кольца".
Так что каждое 7 Ноября в Беларуси с момента обретения суверенности - это подведение каких-то результатов - разных по масштабу, но каждое из них - это достижение. Для конкретной семьи, региона или Беларуси в целом. Хорошая традиция, которую точно нужно оставлять на будущее.