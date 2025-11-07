Доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Константина Молостова состоялся 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главная тема - ситуация на белорусско-литовской границе. Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы", - заявили в пресс-службе.