2 сентября в Витебске стартует III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум

Витебск готов принять III Белорусско-узбекский женский бизнес форум. Он стартует во вторник, 2 сентября.

Работа будет выстроена по тематическим секциям. Планируется обсудить точки роста в легкой промышленности, перспективы сотрудничества в машиностроении. В поле зрения также будут туризм, социальная сфера, АПК, развитие регионов и молодежная политика.

У концертного зала "Витебск" представлены достижения народного хозяйства Беларуси и Узбекистана. На площади Свободы готова выставка техники.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Хотелось бы, чтобы торговые отношения перешли в кооперационные. Поэтому хотелось бы создавать как на территории Республики Узбекистан, так и на территории Витебской области совместные предприятия и производства в тех компетенциях, которые мы имеем. Это легкая промышленность, есть желание сотрудничать в сфере ветеринарных препаратов. АПК Узбекистана развивается, нужна качественная высокотехнологичная продукция".