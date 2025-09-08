30 договоров на 88 млн долларов - подвели итоги III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/431447f9-1e64-425a-9586-ee8aa70265a4/conversions/f06a9fbd-5e7a-4d62-96ed-f5835af29f2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/431447f9-1e64-425a-9586-ee8aa70265a4/conversions/f06a9fbd-5e7a-4d62-96ed-f5835af29f2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/431447f9-1e64-425a-9586-ee8aa70265a4/conversions/f06a9fbd-5e7a-4d62-96ed-f5835af29f2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/431447f9-1e64-425a-9586-ee8aa70265a4/conversions/f06a9fbd-5e7a-4d62-96ed-f5835af29f2d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Между Беларусью и Узбекистаном добрые отношения и многоуровневое сотрудничество, темп и тон, которому задает прекрасный политический диалог лидеров двух стран. Отсюда и товарооборот в 1 млрд долларов, этой планки еще предстоит достигнуть. И здесь хорошие результаты дает продуктивность Белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

Беларусь и Узбекистан готовы к углублению политического и экономического диалога, при этом отводя особую роль строительству гуманитарных мостов и дружбе народов. Эти намерения отражает обширная программа визита парламентской делегации Узбекистана в Беларусь, в рамках которого состоялся III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. К этой площадке подошли с солидным багажом. За последние годы отношения двух стран заметно активизировались.

Цель, поставленная лидерами Беларуси и Узбекистана в 1 млрд долларов, не так уж и недостижима, а сегодня мы к ней близки, если к товарам добавить услуги. Но не повод расслабляться, когда выстроен диалог с нужным курсом и человеческой теплотой.

Близость наших народов гораздо глубже, и в ней есть место такому символизму. Как представители одной большой страны Советского Союза, сотни тысяч узбеков принимали участие в освобождении от нацистов нашей земли. Поэтому с дани памяти героям уже традиционно начинается каждый визит парламентариев.

Узбекистан разделяет принципы Беларуси - жить по своим законам, развивать национальную идентичность и всегда идти собственным путем. Государства придерживаются и единой позиции в глобальной повестке, в том числе в таких интеграционных объединениях, как СНГ и ШОС. И в укреплении такого трека Белорусско-узбекский женский бизнес-форум играет важную роль. Это прежде всего площадка для формирования доверия, обмена идеями и выработки совместных подходов к решению глобальных и отраслевых вызовов.

Выбранного курса стороны намерены держаться и дальше, по крайней мере, пошагово. Определили вектор на ближайшие два года. На полях форума состоялось подписание дорожной карты и протокола к меморандуму. Он предусматривает создание межпарламентской комиссии. Подписи в документах поставили председатели верхних палат парламента в Беларуси и Узбекистане.

Межпарламентская комиссия - это новый механизм и регулятор в двухсторонних отношениях, который призван искоренить барьеры во взаимной торговле и сближении по другим направлениям, чтобы без волокиты и лишней бюрократии крепчало партнерство, согласно тем тезисам, что отражает дорожная карта, утвержденная президентами двух стран.

"Между парламентом Беларуси и парламентом Узбекистана установлены очень тесные дружественные отношения, и этим отношением задают тон лидеры наших государств. Сегодня наши отношения носят стратегический характер, и мы этому очень рады. Каждая структура, как Беларуси, так и Узбекистана, старается внести достойный вклад в расширение этих связей", - отметила председатель сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

В дорожной карте больше 80 пунктов, и не по всем пока сближение идет гладко. Например, в области деревопереработки, когда в намерениях мы двигаемся к созданию совместных производств и поставок белорусской древесины в Узбекистан. А на деле все так остается на бумагах. То же и с белорусскими медицинскими препаратами. Поставки медикаментов пока невозможны в Узбекистан. Такие барьеры новый межпарламентский орган будет решать в ручном режиме. Об этом говорили на первом инаугурационном заседании.

На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме впервые организована встреча руководителей местных органов самоуправления Беларуси и Узбекистана. Это инициатива Беларуси. Опыт взаимодействия регионов мы имеем с Россией, и он может лечь в основу белорусско-узбекского сближения. А вообще сильных сторон, которыми государства готовы делиться друг с другом, немало, и это предмет диалога секционных заседаний.

"Мы вышли с инициативой о создании медицинской ассоциации. Понятно, насколько расширятся возможности наших систем здравоохранения при формировании данной структуры. Я думаю, что эта тема очень заинтересовала узбекскую сторону, а Беларусь может стать надежным партнером, потому что знания, технологии, кадры, оборудование, которым мы обладаем, свидетельствуют о том, что мы можем оказать качественную медицинскую помощь", - заявила замдиректора РНПЦ онкологии им. Н.Н. Александрова Инна Солдатенко.

На полях форума работали 7 разных тематических площадок от регионального сотрудничества до машиностроения и АПК. Что касается аграрного, Узбекистану в первую очередь интересны наши технологии и взаимное развитие кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.

Диалог становится, что называется, ближе к земле, что взаимно позволяет усилить экспортный потенциал. Для нас это в том числе выход на рынки дальней дуги. Говоря же о двухстороннем сотрудничестве, в товарообороте Беларуси и Узбекистана почти 16 % приходится на легкую промышленность.

Узбекистан обладает значительными преимуществами в виде сырьевой базы, в частности хлопка и хлопковой пряжи, а также доступных трудовых ресурсов. В то же время Беларусь предлагает свою развитую конструкторскую и дизайнерскую школы, а также систему подготовки квалифицированных технологов. Это открывает широкие возможности для совместной разработки технической документации, соответствующей мировым стандартам, а еще оптимизации технологических процессов и поддержания высокого качества продукции.

"Наша страна традиционно имеет веские знания и традиции в области технологий, дизайна, конструирования. У нас развита школа на базе Витебского государственного технологического университета, где изучаются кожевенные технологии. И я хочу сказать, что за последние три года 59 студентов из Узбекистана закончили наш Витебский университет именно по направлениям, специальностям текстиля и кожи. И на сегодняшний день 17 узбекских студентов обучаются в нашем университете", - поделилась председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Особое внимание на секции Легпрома уделено кожевенно-обувной отрасли. Узбекистан демонстрирует серьезные намерения по модернизации своих кожевенных заводов, активно инвестируя в их развитие и обувную промышленность. И перспективы кооперации в этой сфере намечены. Там будут полезны наш опыт и образование.

На сильную белорусскую школу в Узбекистане делают большую ставку. Отсюда аншлаг подписанных соглашений во время социально-гуманитарного диалога. Четвертая секция в стенах Академии ветеринарной медицины собрала воедино и научное, и медицинское сообщество.

"Подписано более 545 межуниверситетских соглашений. Более 20 соглашений в рамках научной деятельности заключено только за прошедший год. То есть у нас хороший серьезный фундамент, который нам необходимо только масштабировать и углублять. И сегодня в рамках секции прозвучали конкретные прикладные предложения, связанные именно с развитием нашего сотрудничества по этим ключевым направлением социально-гуманитарной сферы. Но я бы особо хотел все-таки отметить наше сотрудничество в области молодежной политики. У нас абсолютно совпадают взгляды на роль молодежи в общественно-государственном устройстве и на работу с молодежью", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Сивец.

Беларусь и Узбекистан нацелены на создание конкурентоспособных туристических проектов. Инициативы, озвученные в Витебске, направлены на развитие отрасли и создание инфраструктуры. Учитывая белорусский опыт, в числе перспективных направлений сотрудничества видятся тренды на развитие промышленного, экологического и историко-культурного туризма.

III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум придал импульс для укрепления молодежного взаимодействия. Есть точки соприкосновения в образовании, исследовательской работе, предпринимательстве.

Предполагается также расширение форм работы ведущих органов молодежного парламентаризма двух стран и создание концепции платформы молодежных парламентов стран СНГ. Это отражает дорожная карта в сфере молодежной политики.

"Мы очень давно планомерно и стратегически делаем упор на развитие двухсторонних контактов с молодежью Узбекистана, не только межличностных, а прежде всего институциональных. В Узбекистане, как и в Беларуси, сохранен союз молодежи и нас объединяют общие подходы, которые мы взяли на вооружение еще советского времени, но время не стоит на месте. Конечно, тематикой обсуждения стали вопросы, связанные с адаптацией молодых людей, первым рабочим местом, подготовкой, профессиональным образованием. Очень много говорили о влиянии искусственного интеллекта, цифрового развития инфраструктуры на молодых людей", - рассказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Важность этой площадки для выстраивания продуктивного диалога подчеркивает внимание лидеров двух стран. Президенты направили свои приветствия участникам форума. Эта площадка показала свою эффективность и каждый год способствует укреплению межрегионального взаимодействия.

В итоге нынешнего форума превзошли результаты предыдущих двух. Подписано 30 коммерческих договоров на 88 млн долларов и 18 двухсторонних документов о сотрудничестве. Это укрепление в том числе гуманитарных мостов и строительство новых, что порой весит намного тяжелее, нежели коммерческие контракты.