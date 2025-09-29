3.64 BYN
Ахматов: Поставлена задача довести торговлю между Беларусью и Кыргызстаном до 500 млн долларов
Автор:Светлана Лукьянюк
Учитывая значительный опыт Беларуси в различных направлениях, у двух стран есть большие перспективы. Об этом в эфире "Первого информационного" заявил Султан Ахматов, замминистра экономики и коммерции Кыргызстана.
Также он рассказал, что Беларусь и Кыргызстан подписали пакет документов о сотрудничестве по итогам встречи в Минске премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя Кабинета Министров - руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева. Стороны подписали дорожную карту о развитии торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.
"Поставлена задача довести торговлю между двумя странами до 500 миллионов долларов США до 2030 года", - добавил Султан Ахматов.