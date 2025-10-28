АПК, нефтехимия и строительная отрасль - Беларусь и Азербайджан обсудили дальнейшее сотрудничество

28 октября в Баку на заседании межправкомиссии предметно обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана. Стороны вновь подтвердили стратегический характер отношений и выразили готовность укреплять взаимодействие на принципах дружбы и взаимной экономической выгоды.

28 октября под ярким азербайджанским солнцем на фоне сплетения истории и современной архитектуры говорили о развитии взаимодействия двух стран. Да, географических отдаленных, но уж точно очень близких в своем стремление к активной работе. Юбилейное, 15-е заседание межправкомиссии - повод сверить часы и обозначить новые векторы.

В кабмине Азербайджана присутствовал внушительный состав белорусской делегации. Это и понятно: спектр вопросов широкий. И главное - партнеры нацелены на конкретный результат.

Наталья Петкевич, заместитель премьер- министра Беларуси:

"У нас есть достаточно хорошее производство лифтов здесь. У нас есть сборочное производство тракторов. У нас большие проекты по промышленной кооперации, сборке пожарно-спасательной техники и техники на базе шасси МАЗ. Сегодня мы определились, и я думаю, коллеги нас услышат, они заинтересовались некоторыми новыми позициями".

Самир Шарифов, заместитель премьер- министра Азербайджана:

"Нас в Азербайджане уровень взаимодействия с нашими белорусскими партнерами удовлетворяет. Я думаю, важнейшими итогами будет практическое согласование совместных проектов, которые будут реализовываться в Азербайджане. Это проект по производству смешанных удобрений".

Белорусы приехали в Баку с конкретными предложениями в АПК, нефтехимии, строительной отрасли и промышленной кооперации, ведь по силам нам многое, тем более опыт по созданию общих проектов есть. Например, в 2025 году стартовала совместная сборка лифтов, и первые результаты уже есть.

Андрей Поляков, и. о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Могилевлифтмаш":

"Поставлено 219 единиц лифтового оборудования на замену и 60 единиц в рамках нового строительства. Всего в регион мы сейчас поставили 279 единиц лифтового оборудования. Для выхода на близлежащие рынки необходима сертификация. Над этим сейчас идет работа".

Сельское хозяйство - это то, в чем сильна Беларусь, и та сфера, в которой партнеры видят серьезный потенциал. Товарооборот продовольствия вырос за пять лет вдвое. Динамика в плюсе, но ведь бизнесу всегда хочется большего.

Делегация правительства Беларуси прибыла в Азербайджан с новыми деловыми предложениями 28 октября в Баку предметно обсуждают развитие сотрудничества двух стран в экономической и гуманитарной сферах 10 часов назад

Виталий Кулак, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Я думаю, что этот год тоже станет определенным рекордом в тех экономических отношениях, которые связывают наши страны. Конечно, это в основном продовольствие, мясная продукция, молочная продукция. Но все не остановилось только на торговле продуктами. Сегодня идет речь о совместных производствах, движении вперед в плане расширения ассортимента и условий поставок нашей продукции в Азербайджан".

А на полках в магазине белорусских товаров то, что особенно ждут местные жители. В Баку таких точек 6, но есть одна, флагманская. Здесь среди азербайджанской культуры и белорусского колорита отечественные сыры и колбасы, и здесь же по соседству наши трикотажные бренды.

Совместными образовательными программами Беларусь и Азербайджан готовят и нужные для экономики кадры. Почти три сотни студентов из Закавказья обучаются в нашей стране.

Гурбанов Фирудин Иса Оглы, заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики:

"Тенденция мирового развития сегодня показывает, что в инженерной специальности сейчас очень большая потребность. В информационных технологиях очень заинтересованы наши ребята. И есть те, кто обучается (по специальностям. - Прим. ред.) в области сельского хозяйства. Это тоже востребовано, потому что эта отрасль и у вас хорошо развита. И мы стараемся ускорить развитие сельского хозяйства".

Межправкомиссия давно вышла за рамки одной лишь экономики. Еще один пример - здравоохранение. 28 октября анонсировали ряд новых проектов, в том числе по линии фармацевтики.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Сегодня мы ведем переговоры с несколькими фабриками по локализации производства наших препаратов на территории Азербайджана. И затем у нас будут переговоры со службой переливания крови. Это вновь организованная служба в Азербайджане, с которой мы готовы поделиться опытом, а кроме этого предложить сотрудничество в изготовлении лекарственных препаратов из плазмы крови".