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Астраханская область готова нарастить объемы перевалки грузов Беларуси через свои порты

Астраханская область готова нарастить объемы перевалки грузов Беларуси через свои порты

Астраханская область заявила о готовности увеличить объемы перевалки белорусских грузов через свои порты. Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает БЕЛТА.

"Мы наладили процесс транзита грузов через порты Астраханской области. Сегодня наши порты обладают потенциальной возможностью перевалки грузов в объеме 16 млн т. Наши портовики модернизировали свои мощности под условия транзита грузов из Беларуси в сторону Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Грузы идут. Это лес, бумага, техника, удобрения. И мы готовы объем перевалки грузов значительно нарастить. Условия для роста объема перевалки грузов очень понятны, и мы их обсуждаем в рамках нашей совместной рабочей группы", - сказал губернатор.

Игорь Бабушкин рассказал, что по поручению. Президента России созданы условия для полноценной загрузки всех судов, которые идут по Волго-Каспийскому каналу. Обеспечены проходные глубины 4,5 м, что позволило нарастить транзит грузов через порты Астрахани в объеме 6 млн т в прошлом году. "Такого результата не было на протяжении десятилетий. Это говорит о том, что условия для транзита грузов по направлению Каспийского моря и в обратную сторону сегодня в достаточной степени созданы", - подчеркнул руководитель региона.

Он также отметил, что предыдущая встреча с Президентом Беларуси в декабре 2021 года придала дополнительный стимул развитию отношений между Астраханской областью и Республикой Беларусь. Тогда было подписано соглашение и сформирована дорожная карта, которая включила в себя широкий спектр направлений для развития сотрудничества. Стороны в настоящее время не только торгуют, но и в ряде сфер наладили тесную кооперацию.

Россия