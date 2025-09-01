3.69 BYN
Автоматизированный завод по выпуску техники с ИИ открыли в Минске
Автор:Редакция news.by
Холдинг "Горизонт" открыл автоматизированный завод по выпуску техники с искусственным интеллектом.
Основную работу на предприятии выполняют роботы. Это позволяет сократить издержки на производство, повышать качество продукции.
Искусственным интеллектом уже оснащаются телевизоры. Около 90 % выпускаемой телевизионной техники продолжит поставляться на экспорт.
Вместе с тем номенклатура производства будет расширяться. В частности, сейчас на территории предприятия строится новый цех.
Фото minsknews.by