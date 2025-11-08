Беларусь осуществит в порту Мурманска один из самых крупных и важных проектов

Атомные ледоколы, незамерзающий порт и прямой выход в Северный Ледовитый океан. С виду суровый и холодный город на побережье Кольского залива на самом деле гостеприимен и открыт к сотрудничеству.

Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом

Здесь находится незамерзающий порт, который играет важную роль для Северного морского пути. Также здесь расположена база единственного в мире атомного ледокольного флота. Поэтому не случайно Мурманск называют столицей Арктики.

Сегодня к Арктике устремлены взгляды всех мировых держав. Не случайно Трамп хочет "прикарманить" себе Гренландию - здесь огромные запасы полезных ископаемых и критически важных для мирового рынка металлов. И Россия в освоении Арктики занимает первое место.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области России:

"Арктика богата нефтью и газом. Это колоссальные запасы как на шельфе, так и на сухопутной части. Это высокосортный уголь, золото, медно-никелевые руды, апатит-нефелиновые руды, которые являются основой для производства минеральных удобрений, это запасы редких и редкоземельных металлов. На территории Мурманской области 50 % запасов лития всей страны".

Стратегическое значение для экономики России и ее союзников сегодня имеет Северный морской путь. Грузам не страшны санкции, а расстояние морских перевозок между Европой и Азией сокращается в несколько раз.

Владислав Яковчук, коммерческий директор Мурманского морского торгового порта (Россия):

"Доставка через Северный морской путь в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал. Если мы возьмем статистику прошлого года, мы отправили в Китай 2 больших балкера - по 165 тыс. тонн железно-рудного концентрата, то доставка от порта Мурманск до конца Северного морского пути прошла за 15-18 дней в среднем. Если мы говорим про Суэцкий канал, то это порядка 50 дней".

Белорусский терминал построят в порту Мурманска

Не случайно именно в порту Мурманска Беларусь осуществит один из самых крупных и важных проектов - здесь будет построен белорусский терминал по перевалке калийных удобрений и нефтепродуктов. По предварительным расчетам, первые грузы придут сюда в 2028 году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

"Соответствующее соглашение подписано, юридическое лицо создано и потенциальный объем этих грузов - до 30 млн тонн. Непростой проект, непростая задача - надо же этот груз довезти, это значит вопрос ж/д инфраструктуры и т. д. Мы с коллегами над этим работаем, мы все делаем для того, чтобы этот проект с точки зрения финансовой модели был четко структурирован и реализован".

Совместные проекты в машиностроении

Еще один крупный совместный проект - центр технической поддержки БЕЛАЗ. Он был открыт в 2024 году. Сегодня в Мурманской области трудятся более 300 белорусских карьерных самосвалов, и этот сервисный центр обеспечивает их ремонт и замену комплектующих на территории всего Северо-Западного округа России. Кроме того Мурманск и Минск - города-побратимы, и между ними налажены хорошие связи по поставкам белорусской пассажирской и спецтехники.

Андрей Костин, вице-мэр г. Мурманска (Россия):

"В рамках обновления подвижного состава мы приобрели 83 автобуса и 29 троллейбусов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Это значительная сумма. Также мы закупили 13 единиц дорожно-уборочной техники, а также техники для ремонта асфальтного покрытия автодорог и тротуаров на общую сумму 49 млн рублей".

Сотрудничество Беларуси и Мурманской области