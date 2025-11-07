Литва хочет взыскать с Беларуси компенсацию за ущерб литовским автоперевозчикам

Литва хочет потребовать от Беларуси компенсацию за ущерб перевозчикам, который сама же им и нанесла. Вильнюс недоволен, что Минск по первому требованию не открывает пункт пропуска "Бенякони". И теперь призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесенных ими убытках, которые после оценки правовых возможностей могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества. Об этом заявил советник премьера Игнас Добровольскас.