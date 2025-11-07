Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Литва хочет взыскать с Беларуси компенсацию за ущерб литовским автоперевозчикам

Литва хочет потребовать от Беларуси компенсацию за ущерб перевозчикам, который сама же им и нанесла. Вильнюс недоволен, что Минск по первому требованию не открывает пункт пропуска "Бенякони". И теперь призывает своих перевозчиков собирать информацию о понесенных ими убытках, которые после оценки правовых возможностей могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества. Об этом заявил советник премьера Игнас Добровольскас.

Он утверждает, что власти нашей страны создают "искусственные препятствия" литовским и европейским компаниям для возврата грузовиков. Таких, по последним данным, около 5 тысяч.

Стоит напомнить официальному Вильнюсу, что именно он в одностороннем порядке и без предупреждения закрыл границу с Беларусью.

