Артист Певцов о духовной войне против Запада: "Победить нас нельзя, поэтому разрушают изнутри"

Народный артист России Дмитрий Певцов в программе "Актуальное интервью" поделился своими размышлениями о состоянии современного кинематографа, получении высокой государственной награды и своей общественной деятельности.

Недавно Дмитрий Певцов получил специальный приз от Президента Беларуси за сохранение традиций духовности в киноискусстве на кинофестивале "Лiстапад". Интересно, что, получая столь почетную награду, артист испытывал совсем другие чувства, чем в молодости. "Мне уже за 60, и мне это было приятно, конечно, но я не волновался, такого уже давно нет", - признался он.

Сегодня актерство для него отошло на второй план. Жизнь наполнилась другими, не менее интересными делами: педагогика, работа с молодежью, собственная киностудия, где он пробует себя как сценарист и режиссер. Кроме того, значительную часть времени занимает работа в Госдуме.

"Есть чем заниматься в Думе, много времени занимает работа помощи людям, это работа депутата, я считаю. Но я не политик, для меня работа в Думе - это расширение возможностей помощи людям", - пояснил артист.

Говоря о духовных традициях в киноискусстве, Дмитрий Певцов выражает серьезную озабоченность современными тенденциями: "Мы давно уже живем в парадигме наших врагов, которые через Интернет пытаются разрушить русский мир, он никому не нужен. Им нужны наши ресурсы, рабы, торговые пути, а мы, как цивилизация, не нужны".

Артист убежден, что главная угроза исходит изнутри: "Запад не понимает, что если нас не будет, их тоже не будет. Нас пытаются разрушить, прежде всего, изнутри, так как снаружи нас победить невозможно. Это сейчас главная задача, которую нужно решать, нужно остановить это разрушение и вести нас к тому, откуда мы пришли - к вере, Богу, совести, любви и нормальной семье. Это сейчас необходимейшая работа".

Особую тревогу у Дмитрия Певцова вызывает утрата "морального иммунитета" у молодых поколений: "Я рос, уже имея моральный иммунитет. Мы понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас выросло уже несколько поколений, которые не понимаю, что такое плохо. А кино - это носитель идеологии, американцы давно это открыли. Но идеология, как приправа, должна в кино быть чуть-чуть, и тогда это работает".

Говоря о современном кинематографе, Дмитрий Певцов не скрывает разочарования. По его словам, за последние 20 лет не нашлось ни одной картины, которую бы он захотел пересмотреть: "Нету фильма за последние 20 лет, который бы я посмотрел и сказал: "Хорошее кино, надо еще раз посмотреть", - констатирует он.

Главную проблему артист видит в коммерциализации искусства: "Проблема в том, что в основном, в 99 %, любой проект начинается с вопроса продюсера: "На чем на этот раз заработаем бабла?". Это циничный подход, который настоящим искусством закончиться не может".

При этом Дмитрий Певцов открыто выступает за введение цензуры, объясняя это отсутствием в современной России четкой идеологической основы.

Несмотря на столь критический взгляд на современную культурную ситуацию, актер находит причины для оптимизма. По его словам, он видит множество талантливых людей, которые мыслят иначе, чем "циничные продюсеры".

"Я оптимист, я вижу, что есть и настоящие художники, и люди, которые неравнодушны, которые думают не о деньгах", - говорит артист.

Особые надежды он возлагает на поколение, прошедшее через современные геополитические препятствия: "Ребята, которые прибудут сейчас с СВО, будут делать, в том числе, и новое российское искусство".

Что касается его личных творческих планов, то здесь подход остался неизменным: Дмитрий Певцов участвует только в тех проектах, где видит смысл и идею, а не просто возможность продемонстрировать актерское мастерство.