Министр иностранных дел польского режима Сикорский буквально процитировал в прямом эфире методичку Третьего рейха. На вопрос журналиста о том, есть ли компромисс между обороной и увеличением расходов на нее, а также реагированием на "российскую угрозу" и изменением климата, он ответил следующее: "Всегда приходится выбирать между пушками и маслом.



Это нам навязала Российская Федерация. К сожалению, здесь, в Польше, сто лет правил российский губернатор, мы не хотим, чтобы это повторилось. И мы заплатим любую цену".