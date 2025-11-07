Блогер Ржондовская: Литовские власти в ситуации на границе будут выставлять виноватой Беларусь

"Знаете, есть такая логика: если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. Я бы смеха ради начала бы начислять пеню за простой фур на территории. Вот парковка. Сколько стоит она? 10, 20, 30, 50 в сутки. Вот у вас количество фур, вот у нас стоит охранник. Будет ли литовская сторона делать так, чтобы выставить Беларусь виноватой? Со стопроцентной вероятностью точно будет, - высказала уверенность блогер. - Но раз уж будут, то можно эту клоунаду уже доводить до совершенно абсурдного состояния. Фуры стоят? Стоят. Место занимают? Занимают. Они (Литва. - Прим. ред.) в любом случае какой-то совершенно сумасшедший визг опять поднимут, здесь даже сомнений нет".