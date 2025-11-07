Дания запретит использовать соцсети детям младше 15 лет. Эта мера направлена на защиту от вредного контента и коммерческого давления в цифровом мире, уверены в правительстве.



Согласно статистическим данным, 94 % датских детей младше 13 лет имеют профили хотя бы в одной социальной сети, а среди детей в возрасте до 10 лет таких больше половины.

Запрет вступит в силу в 2026 году и затронет несколько платформ. При этом родители сами смогут разрешать своим детям пользоваться соцсетями с 13 лет. Дания следует примеру Австралии, где доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет ограничен.