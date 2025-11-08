Spectator: в Германии вскоре начнется военный призыв

В Германии намерены возобновить воинскую повинность. Это инициатива министра обороны ФРГ Писториуса, сообщает Spectator. И уточняет: законопроект сейчас находится в стадии обсуждения. И если не возникнет непредвиденных ситуаций, то уже с 1 января 2026 года 18-летних парней будут призывать в армию.

Вначале молодым людям будет предложено заполнить анкету, которая позволит оценить их готовность и способность нести военную службу. Авторы материала подчеркивают, что для тех, кто откажется вносить свои данные, введут штрафы.

Предполагается, что служить мужчины будут полгода. Женщины заполнять анкету пока будут по желанию.