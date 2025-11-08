3.68 BYN
Spectator: в Германии вскоре начнется военный призыв
Автор:Редакция news.by
В Германии намерены возобновить воинскую повинность. Это инициатива министра обороны ФРГ Писториуса, сообщает Spectator. И уточняет: законопроект сейчас находится в стадии обсуждения. И если не возникнет непредвиденных ситуаций, то уже с 1 января 2026 года 18-летних парней будут призывать в армию.
Вначале молодым людям будет предложено заполнить анкету, которая позволит оценить их готовность и способность нести военную службу. Авторы материала подчеркивают, что для тех, кто откажется вносить свои данные, введут штрафы.
Предполагается, что служить мужчины будут полгода. Женщины заполнять анкету пока будут по желанию.
Призыв на военную службу в Германии был отменен в 2011 году.