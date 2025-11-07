Традиции, философия и красота: в Минске представили более 50 работ современных художников Кореи

Искусство - язык, который не нуждается в переводе. В Национальном художественном музее Беларуси представили более 50 работ современных художников Кореи. Проект "Минхва: искусство Кореи" стал еще одной страницей в культурном сотрудничестве двух стран.

Вековые традиции и философия красоты в каждом мазке. Минхва - народное искусство Кореи, в котором простые люди выражали свои мечты о любви, долголетии и благополучии. Экспозиция собрала более полусотни произведений современных мастеров. Картины созданы специально для выставки в Минске и стали своеобразным посланием дружбы между странами.

Ли Михенг, профессор Университета Менджи (Республика Корея):

"Эти картины не имеют какого-то сословного деления. Похожие работы могли висеть как у короля, так и у простого человека - каждый мог разместить их в своем повседневном пространстве. Особенно часто такие картины дарили на Новый год. В этот раз мы представляем около 53 таких работ. Благодаря помощи многих людей эти картины стали частью совместного проекта с Художественным музеем Беларуси".

Корейское творчество рождается из света и символов, именно поэтому картины так близки белорусскому зрителю. Передать все краски постарались на мастер-классе минхва.

Выставка стала не только художественным событием, но и площадкой для живого общения. Гости из Кореи передали музею элементы традиционного искусства и оставили свои отзывы о музее и о Беларуси.

Чой Донг Хо, член делегации (Республика Корея):

"Для меня большая честь сегодня говорить о культуре и туризме здесь. Беларусь - это страна, расположенная в восточной части Европы. Я считаю, что это удивительное и притягательное место, где прекрасно сохранились природная красота и традиционная культура".

Беларусь и Корею объединяют не только современные культурные проекты, но и общее стремление сохранять традиции.