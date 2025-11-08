Известный блогер призывал совершать противоправные действия за вознаграждение

Лайки, просмотры, комментарии - вот валюта современного мира. А социальные сети стали полем битвы за популярность, где ставки постоянно растут. А что если на кону здоровье, безопасность и даже жизнь?

Именно так можно охарактеризовать все то, что сейчас происходит вокруг нашумевшего конкурса от популярного стримера в TikTok. Люди готовы платить своей репутацией в обмен на квартиру или деньги (это те самые главные призы, за которые идет борьба).

Люди готовы платить своей репутацией в обмен на квартиру или деньги news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d8c0c5-4b82-48df-80fe-7204e11f411c/conversions/43044bcb-c73d-4c15-8071-95c5d9c2ec4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d8c0c5-4b82-48df-80fe-7204e11f411c/conversions/43044bcb-c73d-4c15-8071-95c5d9c2ec4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d8c0c5-4b82-48df-80fe-7204e11f411c/conversions/43044bcb-c73d-4c15-8071-95c5d9c2ec4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7d8c0c5-4b82-48df-80fe-7204e11f411c/conversions/43044bcb-c73d-4c15-8071-95c5d9c2ec4d-xl-___webp_1920.webp 1920w Люди готовы платить своей репутацией в обмен на квартиру или деньги

Начиналось все с безобидных и по-настоящему креативных роликов. К примеру, люди собирали картину из тысячи фигурок лего, спичек, ниток и даже обычных черных точек, делали даже безумные надписи в прямом смысле слова в чистом поле.

Гонка за хайпом: главные призы - квартира и деньги

Креатив был вначале, сейчас видеолента заразилась вирусом безумия, все чаще попадаются ролики такого характера: сжигали машины, разбивали имущество.

И все это ради победы в конкурсе с головокружительным призовым фондом, какого TikTok еще не видел - 1,5 млн долларов и 30 квартир. Разве репутация может стоить этого?!

Все это ради победы в конкурсе с головокружительным призовым фондом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a65851bf-463b-490a-935d-1a9a77fff1bc/conversions/ba082b28-cb7b-4bf8-813f-339b15c8c045-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a65851bf-463b-490a-935d-1a9a77fff1bc/conversions/ba082b28-cb7b-4bf8-813f-339b15c8c045-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a65851bf-463b-490a-935d-1a9a77fff1bc/conversions/ba082b28-cb7b-4bf8-813f-339b15c8c045-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a65851bf-463b-490a-935d-1a9a77fff1bc/conversions/ba082b28-cb7b-4bf8-813f-339b15c8c045-xl-___webp_1920.webp 1920w Все это ради победы в конкурсе с головокружительным призовым фондом

Обратная сторона конкурса

Под тематическим хештегом уже загружено более 200 тыс. видео, которые суммарно собрали около 1 млрд просмотров. И пока одни гонятся за призрачным выигрышем, в Беларуси авторы роликов с противозаконным содержанием уже понесли наказание.

Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси: "МВД предупреждает об ответственности за распространение экстремистских материалов в любой форме, а также недопустимости участия в провокационных акциях, нарушающих общественный порядок. Противозаконные действия будут пресекаться, а виновные лица наказываться по всей строгости закона. Министерство внутренних дел обладает необходимыми возможностями и инструментарием, чтобы в случае возникновения угроз национальной безопасности, жизни и здоровью граждан блокировать аккаунты в популярных соцсетях".

Люди делают контент, а тем временем бесплатно рекламируют онлайн-казино этого стримера. В Беларуси такая "самодеятельность" чревата.

Опасные тренды в TikTok: подростки - главные герои

Этот конкурс доказывает одно: квартира и мешок денег стоят так называемых социальных валют - лайков и просмотров. Чем их больше, тем ты популярнее. Такие гонки за хайпом продолжаются с момента появления социальных сетей, только тренды меняются.

Достаточно вспомнить этот год: "Улыбка Джокера" - тренд, призывающий подростков наносить себе порезы от уголков губ; зацеперы - подростки, цепляющиеся за вагоны электричек, трамваи или даже автобусы, рискуя быть сбитыми, упасть под колеса или получить удар током.

Это всего лишь часть опасных интернет-трендов. И в каждом примере неизменно присутствуют подростки. Они - главные мишени, актеры и режиссеры этих опасных шоу.