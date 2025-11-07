ФСБ пресекла серию терактов в России, которые по заданию украинских спецслужб должны были исполнить пожилые люди в качестве смертников.

Украинские спецслужбы устраивают теракты руками детей и стариков, делая из них живые бомбы в хорошо известных всему миру традициях нацистской Германии. Новое тому подтверждение на днях обнародовала ФСБ России - признание пожилых женщин, которые готовили по сути убийства людей.

На что рассчитывают преступники, когда убивают, устраивают теракты руками стариков и детей - самых уязвимых категорий, удобных для вербовки преступниками? Пенсионеры слишком доверчивы и пугливы, подростки, наоборот, излишне самоуверенны и бесстрашны. Но самое главное - ни те, ни другие не вызовут подозрений. Они сделают то, что нужно террористам, вернее, их заставят, вынудят, убедят. А потом и их, исполнителей, ликвидируют на месте подрыва.

На днях ФСБ пресекла серию терактов в России, которые по заданию украинских спецслужб должны были исполнить пожилые люди. В качестве смертников.

Сперва пенсионеркам звонили мошенники по "Телеграм" и "Ватсап" и, как говорится в заявлении ФСБ, "обманным путем похитили деньги, хранящиеся в банках, а также полученные от принудительной продажи их жилья".



По телефону аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, следствия, Генеральной и Военной прокуратур и других ведомств. Преступники обещали вернуть деньги, а потом, после психологического давления, пожилых людей заставляли следить за военными и их машинами, хранить изъятые из тайников, оборудованных пособниками украинских спецслужб, самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые вещи. Пенсионеры также должны были лично передавать бомбу человеку и тем самым подрывать его. И себя, не оставляя свидетелей.

На кадрах бабушка достает из-под припаркованного во дворе автомобиля шахматную доску. Из обнародованного видео следует, что одну из бомб преступники замаскировали под шахматную доску. Ее планировали подарить военному, и при раскрытии "подарка" произошел бы взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.

Еще одна пенсионерка сообщила, что перед тем как принудить к противоправным действиям, ее обманули мошенники на сумму более 1 млн российских рублей. Дальше бабушка получила задание перенести опасный пакет с одного места в другое - подъезд жилого дома…

В такую ловушку, как сообщается, попали пятеро пенсионеров. Вернее, пятерых обманом привлекли для подрывов людей. А скольких еще готовят к преступлениям? Благо эти теракты предотвратили и спасли жизни, в том числе пожилым людям, которым Киев уготовил страшный финал. Неужели рядом не нашлось ни одного родственника, который вырвал бы этих стариков из лап террористов? Неужели некому было объяснить? Ведь это чьи-то бабушки и мамы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме. И несколько слов о мошенниках, которых набирают в такие кол-центры. Создает и курирует их СБУ, если точнее - подразделение кибербезопасности. Тех, кто потом будет обзванивать и терроризировать людей, СБУ лично тестирует и проверяет на полиграфе. Затем - пробные задания через другую контору, обучение, проверка в том числе навыков коммуникации, уровня владения ПК. Ну а потом - охота на людей.