Белорусские производители представят товары на CIIE 2025 в Шанхае

Более 400 тыс. кв. м выставочных площадей и более 150 государств-участников. Шанхай готовится принять восьмую выставку импортных товаров. Церемония открытия "Экспо" состоится 5 ноября.

Традиционно в числе участников и наша страна. Отечественные производители разместятся не только на тематических локациях, будет представлен и национальный стенд.

4 ноября белорусская делегация прибыла в Шанхай.

EXPO в Шанхае

5 ноября в национальном выставочном центре Шанхая дадут старт Import EXPO. 4 ноября - акцент в работе на двустороннюю повестку. А как иначе, обязывает статус всепогодных стратегических партнеров.

Белорусские предприятия по праву могут гордиться продвижением своих товаров на китайском рынке. Так, за прошлый год наша страна в топе-10 поставщиков говядины и молочной сыворотки. В тройке лидеров Беларусь по поставкам рапсового масла. Потенциал рынка огромный, говорят в кулуарах форума.

Белорусская продукция давно завоевала сердца китайских потребителей. Участники форума в том числе смогли продегустировать продукцию под брендом "сделано в Беларуси".

Впереди насыщенные на переговоры дни уже на полях 8-й Китайской международной выставки импорта, она продлится до 10 ноября.