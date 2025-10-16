3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Белстат: рост ВВП Беларуси составил 1,6 % в январе - сентябре
Автор:Редакция news.by
ВВП Беларуси в январе - сентябре вырос на 1,6 %, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь - сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,6 % к уровню января - сентября 2024 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе - сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,7 %.