Белстат: рост ВВП Беларуси составил 1,6 % в январе - сентябре

ВВП Беларуси в январе - сентябре вырос на 1,6 %, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь - сентябрь 2025 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 206,8 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,6 % к уровню января - сентября 2024 года.