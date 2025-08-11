3.72 BYN
Этническая травля: в Прибалтике устроили кибербуллинг русскоязычных детей
Русскоязычное население в Литве, Латвии и Эстонии и релоканты из России постоянно выражают жалобы по поводу травли их детей в соцсетях и мессенджерах, пишет iz.ru.
В анонимных каналах и сообществах размещаются личные данные и фотографии русских подростков с оскорбительными надписями, комментариями и угрозами.
Русскоязычные пользователи соцсетей и мессенджеров из прибалтийских стран сообщают об участившихся случаях кибербуллинга их детей. Механизм осуществления травли наводит на мысль об организованности. Админы каналов выходят на русскоязычных детей и предлагают вступить в закрытое сообщество, где подростку обещают рассказать что-то интересное. После того как ребенок попадает в группу, на него выливается масса негатива, демонстрируются его фото с обидными надписями и коллажами. Детей запугивают и оскорбляют по этническому признаку.
"В Латвии и Литве активность пока ниже, но, по сообщениям авторов каналов, они готовятся к "масштабному старту". Полиция Латвии и Эстонии уже в курсе ситуации", - сообщается в одном из Telegram-каналов.
Несколько каналов уже были заблокированы, однако ресурсы быстро появляются вновь, зачастую под теми же названиями. Особенно широко кибербуллинг распространился в Эстонии.
Между тем, о каких-то конкретных действиях по защите интересов русских детей в этих трех странах со стороны национальных правоохранительных органов не сообщается.