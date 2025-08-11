3.72 BYN
Польша через 2 года намерена применить свой военный потенциал, открыто заявил Туск
Варшава не скрывает свою враждебность. Премьер польского режима открыто угрожает, что через 2 года страна намерена применить свой военный потенциал, на который были потрачено десятки миллиардов долларов. По заявлениям Туска, такой сценарий навязывают в том числе из Вашингтона.
"Я говорил, чтобы (некоторые европейские лидеры) перестали утверждать, что Россия будет нашим стратегическим партнером. Я говорил, что Россия всегда будет стратегической проблемой, а не стратегическим партнером для Европы. Я должен с большим удовлетворением сказать, что Польша была права. Итак, 2027 год. Стоит учитывать сигналы, которые идут из Вашингтона и других мест, что нужно быть готовыми к разным сценариям уже через 2 года. И мы будем готовы, это я могу однозначно гарантировать вам", - с уверенностью констатировал премьер-министр польского режима.
Пока же Варшава активно наращивает вооружение. Польский министр обороны заявил, что теперь страна желает создать армию в полмиллиона. Увеличение численности вооруженных сил начнется со следующего года.