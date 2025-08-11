Услуга "Родительский контроль" поможет контролировать использование интернета детьми

На страже цифровой безопасности. Благодаря профилактике правоохранителей значительно сократился незаконный оборот средств платежа среди несовершеннолетних - со 100 до 19 случаев. В Гражданский кодекс были внесены изменения, теперь получение платежной карты возможно только с согласия родителей.

Как защитить ребенка от онлайн-угроз?

Чем активнее дети включаются в интернет-пространство, тем острее встают вопросы обеспечения комфортной онлайн-среды и цифровой грамотности.

Владеть базовыми знаниями о кибербезопасности необходимо не только детям и подросткам, но и их родителям. Взрослые должны быть в курсе того, что дети видят и слышат в интернете, с кем общаются, что рассказывают о себе.

Специалисты по информационной безопасности на конференции

Роман Бардеев, старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УП ГУОПП МВД Беларуси: "Почти 20 % всех преступлений, совершенных подростками, происходят в интернете или с использованием компьютерных технологий. Это киберпреступления: хищение имущества путем модификации компьютерной информации, заведомо ложные сообщения об опасности, мошенничество, незаконный оборот средств платежа, вымогательство. Кстати, за 7 месяцев прошлого года таких преступлений было уже 25 %".

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси: "У нас есть услуга "Родительский контроль". Обычно ее подключает глава семьи при оформлении услуг Белтелекома. Стоимость услуги невысока, зато она позволяет полностью контролировать ситуацию с использованием интернета в семье. Родители, как обычно, подолгу отсутствуют на работе, но при этом вся информация накапливается, у них есть возможность самостоятельно регулировать этот процесс. Можно ограничивать доступ к определенным ресурсам, устанавливать лимиты времени, которое ребенок проводит в интернете, а также получать сведения о том, какие сайты он посещает и сколько времени там проводит. Все это позволяет принимать меры, предусмотренные законодательством".