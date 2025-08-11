Завершается реконструкция моста через Припять - объект обещает удивить

Завершается реконструкция моста через Припять в Мозыре. Установка последних двух опор и перекрытий между ними – последний этап сложного процесса.



На значительных участках забетонированы пешеходные тротуары и установлены перильные ограждения. Объект, нужный людям, обещает удивлять современным функционалом и изяществом исполнения.

"Работы идут с небольшим опережением графика. Все железобетонные опоры - 27 штук - построены, на 23 пролетах устроены железобетонные балки, на 15 - низ асфальтобетона, выполняются работы по монтажу перильного, барьерного ограждения. Мостовики приступили к монтажу металлической арки", - гендиректор РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.