Трамп едет на встречу с Путиным в Россию?

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 15 августа планирует провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, и сказал, что она пройдет в РФ, пишет ТАСС.

"Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу", - сказал Трамп, выступая в Белом доме. Американский лидер не привел подробностей, он, возможно, оговорился.

Ранее власти РФ и США заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.