3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Трамп едет на встречу с Путиным в Россию?
Автор:Редакция news.by
Трамп едет на встречу с Путиным в Россию?news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 15 августа планирует провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, и сказал, что она пройдет в РФ, пишет ТАСС.
"Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу", - сказал Трамп, выступая в Белом доме. Американский лидер не привел подробностей, он, возможно, оговорился.
Ранее власти РФ и США заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Фото ТАСС