Предстоящие переговоры лидеров России и США будоражат Европу - боятся остаться не у дел

Зеленский совместно с представителями европейских стран лихорадочно готовится к саммиту лидеров России и США, пытаясь не допустить утрату Киевом территорий. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Президенты России и США договорились провести переговоры 15 августа на Аляске. Главная тема - мир в Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши, а также главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать Киеву военную и экономическую помощь. В Брюсселе настаивают на том, что любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину.