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Биржевой механизм используют более 27 тыс. белорусских компаний
Сегодня биржевой механизм тесно интегрирован в деятельность более 27 тыс. субъектов хозяйствования Беларуси, которые используют функционал этой площадки для закупок на внутреннем рынке, импорта востребованных товаров из-за рубежа и реализации продукции собственного производства на экспорт.
Сегодня упрощен и выход белорусских предприятий на новые рынки. Организовываются специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в страны Азии, биржевые торги используются как альтернативный канал экспортных продаж мясомолочной продукции, кормовых добавок и сахара.