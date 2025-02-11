Биржевой механизм используют более 27 тыс. белорусских компаний

Сегодня биржевой механизм тесно интегрирован в деятельность более 27 тыс. субъектов хозяйствования Беларуси, которые используют функционал этой площадки для закупок на внутреннем рынке, импорта востребованных товаров из-за рубежа и реализации продукции собственного производства на экспорт.