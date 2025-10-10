Чеботарь: Ключевое для экономики - каждое предприятие должно сегодня работать

"Мы видим, что максимальное количество частных организаций выходит самостоятельно (из кризиса. - Прим. ред.), когда есть такая необходимость, в санацию, в спасение своего бизнеса, в том числе с помощью государства. В последние годы мы приняли очень много нормативных актов, чтобы реагировать на всевозможные внешние вызовы, которые связаны с санкционным давлением. Ключевое для экономики, на что обращаем внимание, - каждое предприятие должно сегодня работать".