Чеботарь: Ключевое для экономики - каждое предприятие должно сегодня работать
Как спасти бизнес от банкротства? Вопросы урегулирования неплатежеспособности предприятий обсуждали эксперты в Минске.
На международной научно-практической конференции собрались более 100 специалистов: судьи, ученые, юристы из Беларуси, России, Китая, Ирана, Таджикистана и Узбекистана.
Главная цель - выработать наилучшие решения для экономики стран и обменяться опытом: как в разных государствах спасают компании, оказавшись на грани банкротства.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Мы видим, что максимальное количество частных организаций выходит самостоятельно (из кризиса. - Прим. ред.), когда есть такая необходимость, в санацию, в спасение своего бизнеса, в том числе с помощью государства. В последние годы мы приняли очень много нормативных актов, чтобы реагировать на всевозможные внешние вызовы, которые связаны с санкционным давлением. Ключевое для экономики, на что обращаем внимание, - каждое предприятие должно сегодня работать".
Подобные форумы помогают формировать единый подход к решению проблем неплатежеспособности, особенно в условиях глобальных вызовов.
Юрий Чеботарь / Фото БЕЛТА