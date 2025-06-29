Что скрывали атмосферные кулуары форума ЕАЭС

Не менее интересная часть форума - его атмосферные кулуары. Ведь за дверями залов и вдали от телекамер работает другая сторона большого события, где не поднимают флаги и не делают заявлений, но без которой столь представительное действо организовать невозможно.

И чтобы все прошло как по маслу, были скоординированы силы сотен людей. Это повара, официанты, сотрудники торговли и, конечно, журналисты.

Чтобы понять масштаб форума с первых минут, было достаточно заглянуть в кейтеринговую службу.

Когда официальные мероприятия форума только начинались, в техническом закулисье работа кипела вовсю.

Форум ЕАЭС - не только про деловые контракты, но и про вкусное сотрудничество. Большие решения иногда начинаются с простого человеческого разговора и аппетитного бизнес-завтрака "на ногах".

Формат форума интенсивный, здесь не было времени на долгие застолья. Когда участники отправлялись на панельные дискуссии, у кейтеринга было всего-навсего полтора часа, чтобы накрыть уже новую трапезу, а именно бизнес-ланч.

Кулуарный обед - это не отдых. Это место, где рождаются неформальные альянсы и крепкие международные связи. Чтобы накормить такое огромное количество участников, 70 поваров не спали всю ночь.

Из-под крышек открывалась настоящая гастродипломатия. А белорусы знают в этом толк, подготовили в том числе и меню халяль. Круто же!

Тем временем в другом крыле здания гремели клавиатуры. В пресс-центре журналисты в поте лица писали, монтировали и выдавали в эфир самые оперативные новости. Без любимого топлива (кофе) - никуда.

Аккредитовались 450 журналистов. В эпицентре событий была выездная студия "Первого информационного". Гости менялись один за другим. Задействован был и автопарк из 6 передвижных телевизионных станций. На языке телевизионщиков - пэтээски.

"Обеспечиваем 8-ми залов прямую трансляцию в стрим-интернет. Плюс еще у нас камеры стоят на улице, стоят в холле, есть выездная студия, то есть это наша девятая точка. Плюс мы еще дополнительно задействуем квадрокоптер. В общей сложности здесь работает порядка 40 камер, если не считать ТЖК и тому подобное, журналисты, которые обеспечивают дополнительные возможности, потому что есть рюкзаки, с которых идут прямые включения непосредственно возле всех происходящих событий во всех залах", - поделился Илья Кревчик, завотделом режиссеров главной дирекции телеканала "Первый информационный".

Организаторы предусмотрели все на высшем уровне. На втором этаже для намаза оборудовали и молельные комнаты (отдельные для мужчин и женщин). Внутри коврик и Коран. А для тех, кто хотел увезти с форума что-то кроме контрактов, работала сувенирная зона. "Мерч Первого" разлетался как горячие пирожки.

Равнодушными никого не оставили и наши сладости.

В подарок участникам подготовили рюкзаки. Внутри льняные полотенца, чай с медом и термос. Кстати, в нем можно заварить чай. Очень кстати.

Чтобы каждый увидел уют нашей страны, сделали вот такой интересный уголок гостеприимной Беларуси.

Каждый мог по-свойски посидеть, если позволяло время, замедлиться от суеты мероприятий. А тем временем…

Вип-переговорные одна за другой сменяются участниками форума. Они специально отведены для конфиденциальных переговоров. И даже если комнату забронировать не удалось заранее, это можно сделать на месте.

Без сбоев или пауз, с точностью до минуты был выстроен механизм работы каждой службы. Это отметили как наши участники, так и иностранные делегации.

"Я часто бываю на разных форумах в разных странах. Но организации на таком высочайшем уровне я не видел еще нигде. Минск в эти дни - это центр мира", - рассказал Серин Абду Мбаке Ндао, участник Евразийского экономического форума (Сенегал).