Делегация Томской области посетила БЕЛАЗ

30 сентября делегация Томской области посетила флагман белорусского машиностроения - БЕЛАЗ.

Гостям удалось протестировать лучшие в мире карьерные самосвалы, оценить многотонную технику в деле во время дорожного тест-драйва. А еще посетить сборочные цеха и понаблюдать за работой высокоточных станков.

Современное оснащение белорусских машин оценили по достоинству, в планах у коллег из России закупить партию брендовых белорусских "тяжеловесов".

