Делегация Томской области посетила БЕЛАЗ
Автор:Редакция news.by
30 сентября делегация Томской области посетила флагман белорусского машиностроения - БЕЛАЗ.
Гостям удалось протестировать лучшие в мире карьерные самосвалы, оценить многотонную технику в деле во время дорожного тест-драйва. А еще посетить сборочные цеха и понаблюдать за работой высокоточных станков.
Современное оснащение белорусских машин оценили по достоинству, в планах у коллег из России закупить партию брендовых белорусских "тяжеловесов".