В ООН заявили о быстром росте незаконного производства оружия

На планете находится в нелегальном обороте не менее миллиарда единиц огнестрельного оружия. Об этом заявлено на заседании ООН.

Отмечается, что ситуация катастрофическая, причем огромное количество оружия распространилось в регионах, где прежде оно доступно не было, например, в Западной Европе, куда оно утекает, в том числе, из зоны украинского конфликта.

Адедеджи Эбо, заместитель высокого представителя управления по вопросам разоружения ООН:

"Наблюдается быстрый рост незаконного и кустарного производства оружия. Все больше стрелкового оружия, в том числе напечатанного на 3D-принтере, доступно на нелегальных рынках, особенно в странах Западной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. В 2023 году совокупный доход 100 крупнейших мировых оружейных компаний составил 632 миллиарда долларов. В 2024 году мировые военные расходы выросли до 2,7 триллиона долларов США, что на 37 % больше, чем в 2015 году".