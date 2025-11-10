3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В Прибалтике тарифы на электроэнергию выросли на десятки процентов за месяц
В Прибалтике продолжают расти цены на электроэнергию. По данным национальных компаний-поставщиков, в сравнении с сентябрем в октябре стоимость электричества выросла в Литве и Латвии на 25 %, а в Эстонии - на 10 %.
Причиной стал сезонный рост энергопотребления, а также сокращение продолжительности светового дня. Пропорционально уменьшилось здесь производство солнечной энергии, которое и без того было недостаточным для удовлетворения собственных нужд.
При этом растет число отключений электроэнергии: все три республики Прибалтики после отсоединения от белорусско-российской системы БРЭЛЛ обеспечивают синхронизацию сетей за счет польской энергосистемы. Этого, как выяснилось, категорически недостаточно для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу энергопередающих мощностей.