В Прибалтике тарифы на электроэнергию выросли на десятки процентов за месяц

В Прибалтике продолжают расти цены на электроэнергию. По данным национальных компаний-поставщиков, в сравнении с сентябрем в октябре стоимость электричества выросла в Литве и Латвии на 25 %, а в Эстонии - на 10 %.

Причиной стал сезонный рост энергопотребления, а также сокращение продолжительности светового дня. Пропорционально уменьшилось здесь производство солнечной энергии, которое и без того было недостаточным для удовлетворения собственных нужд.