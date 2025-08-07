3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Эксперт раскрыл, что имел в виду Президент Беларуси под нестандартными методами работы дипломатов
31 июля 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси, где сориентировал дипломатов на нестандартные методы работы. Что имелось в виду под нестандартными методами, объяснил в "Актуальном интервью" экономист, преподаватель БГЭУ, магистр политических наук Виктор Саевич.
"Нестандартные методы работы - это работа, которая должна проводиться в сфере культуры, политики, исторического, личного взаимодействия, ведь раньше упор был больше на экономическое взаимодействие. Но успехов можно достичь больших, если брать все вместе - гуманитарную, экономическую, техническую сферы", - объяснил экономист.
В качестве примера Виктор Саевич привел один аспект. Десятки тысяч студентов учились, начиная еще со времен СССР, в белорусских вузах. Сегодня в Беларуси также учится огромное количество китайцев, латиноамериканцев, выходцев из стран Ближнего Востока. "А это уже можно назвать народной дипломатией, ведь потом эти люди занимают у себя в стране высокие посты: кто-то по итогу стал министром, кто-то - директором предприятия, кто-то - бизнесменом. А ведь отчасти это наши люди, - считает преподаватель БГЭУ. - И они должны помнить и быть готовы помочь своим друзьям, одногруппникам, которые уже в Беларуси занимают важные посты".
По мнению Виктора Саевича, если все включатся в работу (а для этого эксперт предложил активизировать клубы выпускников каждого высшего учебного заведения), то Беларусь совместно с другими государствами могла бы достичь очень больших успехов, ведь чтобы обеспечить экономическую безопасность, нужно работать и экономистам, и представителям народной дипломатии, и непосредственно самим дипломатам.