Экспорт, инвестиции, нацинтересы. Лукашенко провел совещание с руководителями диппредставительств

В системе Министерства иностранных дел должны работать исключительно люди, преданные своей стране. А результаты в торговле и привлечение инвестиций - ключевые задачи для послов. Об этом Президент Беларуси заявил 31 июля во время совещания с дипломатическим корпусом.

Принципы во внешней политике все те же. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто уважает наши национальные интересы и не вмешивается во внутренние дела страны.

Президент ориентирует дипломатов работать так, словно нет никаких санкций! Жим и требования будут только увеличиваться в отношении руководителей дипмиссий. Глава государства очень подробно высказался о географии сотрудничества. Начиная от партнерства с ближайшим союзником, Россией, а также о нашей работе на дальней дуге: в Африке, Азии и на Востоке.

Ждет Александр Лукашенко существенных результатов в интеграционных структурах: ЕАЭС, БРИКС, ШОС. Каждый шаг должен приносить Беларуси ощутимую выгоду! Президент также прокомментировал самые острые и актуальные темы: переговоры с американцами, спекуляции на тему нашей многовекторности и сотрудничества с Россией.

Представители дипмиссий Беларуси за рубежом - в Минске

Почти сотни участников, весь дипкорпус Беларуси в Минске. Сейчас у дипломатов командировка домой, которая совмещена с учебой. Это ежегодный семинар, который проводит МИД. Не только теоретическое повышение квалификации, но и практика, выезды на предприятия, переговоры. Экспорт - задача номер один для дипломатов.

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Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

"Турция входит в первую десятку наших торговых партнеров, но, что важно, мы тоже для Турции очень значимый торговый и экономический партнер. На протяжении последних четырех лет товарооборот превышает по нашей статистике 1 млрд долларов, по турецкой мы приближаемся к 2 млрд. Но этого мало. И у нас взаимно с турецкой стороной подход к тому, что эта цифра может быть гораздо больше. Есть потенциал, есть желание, в том числе и по кооперационным проектам, и по импорту из Беларуси".

"Мы не говорим о санкциях, мы говорим о поиске новых решений для того, чтобы быть на рынке либо восстановить свои позиции, которые несколько были потеряны. Приходится принимать порой не совсем стандартные решения", - отметил Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе.

Беларусь проводит самостоятельную миролюбивую внешнюю политику, активно развиваем сотрудничество со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в разных частях земного шара. Сегодня поддерживаем дипломатические отношения со 183 странами мира. За рубежом у нас 74 дипломатических и консульских представительств в 57 странах. А с учетом аккредитации послов по совместительству, Беларусь представлена в более 90 государствах.

Президент Беларуси поручил правительству реализовать стратегические проекты с зарубежными партнерами Как отметил белорусский лидер, ранее были факты, когда до реализации ряда стратегических проектов дело так и не дошло 7 часов назад

Юрий Амбразевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле:

"Продолжается достаточно понятная нам позиция Ватикана против односторонних принудительных санкций, против любых ограничительных экономических мер. Взаимодействие, которое удалось за последние два месяца наладить уже с вертикалью власти в Святом Престоле, подтверждает, что отношения после смены руководителя Ватикана между нашими государствами остаются на прежнем уровне. Новый импульс, надеемся, будет придан по факту приезда нового нунция в нашу страну".

Президент сегодня пригласил во Дворец Независимости на разговор не только дипломатов, а также правительства, свою администрацию, губернаторов и руководителей ключевых предприятий страны. Все взаимосвязано, это действительно командная работа - продвигать национальные интересы, зарабатывать на экспорте наших товаров.

"Этот и следующие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике", - сказал глава государства.

"Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, - извините, вас там нет", - подчеркнул Президент.

Многовекторность Беларуси всегда была занозой для ряда стран и отдельных политиков, хотя мнение нашего Президента на этот счет очень конкретное. Мы не дружим с кем-то против кого-то и уж точно не ущемляем ничьи интересы. Конечно, больше всего поводов для спекуляций и вбросов по-прежнему собирает тема нашего сотрудничества с Россией.

"Сегодня идет формирование новой международной системы и контуры многополярности видны все более четко", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что в последнее время очень много разговоров про политику многополярности. Некоторые высказывают в связи с этим обеспокоенность, чтобы не испортить тем самым отношения с основными партнерами Беларуси - Россией и Китаем. "Ничего подобного. Вы должны, по крайне мере, пока я Президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

Он связывает такую позицию не только с установками с советских времен, но и с экономикой, нынешним высоким уровнем сотрудничества государств. "Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, - сказал Александр Лукашенко. - Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, - это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…"

"Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко отметил, что здесь нет ничего общего с упреками относительно якобы утраты суверенитета страны.

Что касается России, если это не разговоры про поглощение и потерю суверенитета, то обязательно будет что-то про якобы нашу совместную внешнюю агрессию. Предстоящие учения "Запад-2025" и изменения их плана до сих пор не уходят с повестки. Этот момент Александр Лукашенко прокомментировал и в недавнем интервью одному журналисту, имя которого, как и СМИ, пока не разглашается.

Президент упомянул о недавнем интервью зарубежному журналисту, который рассказал, что на границе с Беларусью написано "Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь".

"Ничего подобного нет и быть не может. Мы - суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы", - подчеркнул Президент.

"Сегодня идет формирование новой международной системы, и контуры многополярности видны все более четко. Мы понимаем многополярность не как отход от наших традиционных союзников - России, Китая и других, - сказал глава государства. - Нет, мы понимаем, что у нас открытая экономика, она прежде всего диктует условия. Наши международное и геополитическое положения заставляют нас думать не только о том, что у нас на севере, юге и востоке, но и на западе. Евросоюз тоже наш сосед".

Александр Лукашенко отметил, что с высокотехнологичным Евросоюзом стремятся сотрудничать и многие партнеры Беларуси, включая Китай. В основе этой политики лежат конкретные интересы.

"Исходя из нашего положения мы и выстраиваем нашу политику, называя ее многовекторной. Это не значит, что мы отвернулись. И многовекторность не означает, что мы поменяли курс развития и рвемся за океан или же в Европейский союз. У нас там есть интерес, как и у всех. Это наши соседи. С ними надо выстраивать отношения. Ибо быть беде. А беды мы не хотим, мы уже наелись", - заявил глава государства.

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Самое сложное отношение у нас сейчас с Западом. Там нас за что только не упрекают. И за наш выбор, и за права человека, и за так называемый искусственно созданный миграционный кризис. Хотя в памяти картинки из 2022 года, когда Беларусь буквально спасала приезжих мигрантов от зверств принимающей стороны по ту сторону границы.

Президент Беларуси напомнил о фактах нарушения прав человека, когда западные соседи подбрасывают через границу в Беларусь трупы тех, кого на Западе же позвали в свой "райский сад".

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"Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними (западными партнерами. - Прим. ред.) договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом, договорившись с Россией, договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда, - отметил Александр Лукашенко. - Они (Евросоюз. - Прим. ред.) ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике".

"Мы, тем не менее, открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", - заявил Александр Лукашенко.

В последнее время белорусы особенно заметили, что в республику активно приезжают граждане не только из стран СНГ, но и Азии, Африки. С подачи беглых много шума наделал предстоящий приезд пакистанцев на работу. Все это сопровождается множеством фейков, запугиваниями. Президенту приходится комментировать ситуацию, но суть в одном: каждый приезжий на контроле.

Белорусский лидер еще раз разъяснил политику государства в отношении мигрантов, которые хотят работать в Беларуси. "Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется, - сказал Александр Лукашенко. - Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут".

Что касается мигрантов, которые уже в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что они все на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он.

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Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках. "В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат".

Несмотря на беспрецедентное внешнее экономическое давление, санкции, Беларусь сохранила самое главное - мир и спокойствие в стране. Как говорится, соседей не выбирают. Наша страна готова вести конструктивный диалог будь то с Западом или США. Последние переговоры с американцами во Дворце Независимости и освобождение некоторых беглых по их результатам подаётся чуть ли не как торговля людьми и, как обычно, кому-то не угодили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами за рубежом высказался по поводу недавнего помилования ряда осужденных после переговоров с представителями США.

"Некоторые в нашем обществе начали не то что осуждать меня, но и вопли там дикие поднялись. И что удивительно, больше всего у беглых. Понятно, им лишние рты там не нужны, - сказал глава государства. - Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил (в основном американцы): хотите - пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо?"

Александр Лукашенко отметил, что предлагал, если захочет та сторона, передать и несколько тысяч других человек, которые осуждены за различные преступления: "Я им в последний раз сказал: "Хотите - мы вам и этих добавим". - "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих".

"Возьмите, последнего сидельца - освободили. Ну вы же его просили. И я своей рукой помиловал его. И один этот взбудоражил всю там эту "малину". Ну вы же просили его. Ну так берите. "Вот, он пророссийский…" А вы что, не знали, что он пророссийский? Вы знали его биографию. Вы на него делали ставку какую-то. А делали ставку на всех (в 2020-м. - Прим. ред.), лишь бы захватить власть, а потом, мол, разберемся. Так не бывает в политике. Власть могут захватить, как они ставку делали на идиотов и подонков, и они могут остаться у власти. Но они думали по-другому", - сказал глава государства.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь нет никакой "торговли людьми": "Я категорически был против, как они говорят - обмен. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: "Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите - забирайте. Что взамен?" - "Мы подумаем". - Идите думайте".

"Так что, мы их будем?.. Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие. Мы их (осужденных. - Прим. ред.) что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Я смотрел только часть интервью этого беглого. Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет", - резюмировал глава государства.

Валентин Рыбаков участвовал в недавних переговорах Президента со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. И после этой командировки в Минск по поручению Александра Лукашенко диалог с Госдепом Рыбаков продолжит.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

"Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями Госдепартамента, с руководством Госдепартамента, с представителями администрации президента США, с Советом национальной безопасности. И консультации продолжаются, продолжаются переговоры. Готовятся очередные шаги, назовем это так, с обеих сторон. Все очень плодотворно развивается, просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятостью всех вовлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы. Но он идет. Я могу вас заверить, он идет".

Как сказал Александр Лукашенко, будучи объектом грязной информационной войны, Беларусь все равно расширяет круг друзей на всех континентах. Наш принцип - честное сотрудничество со всеми странами, без предварительных условий и односторонней выгоды. Глав дипмиссий Президент ориентирует использовать любую возможность, чтобы донести правду о Беларуси.

По его словам, в целом для Беларуси, как и прежде, краеугольным камнем остается экономика. "Это фундамент. Будет экономика динамично развиваться - будем жить хорошо и решать все вопросы - социальные, культурные, оборонные", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Беларусь - это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли - безусловные приоритеты, без чего никак не выжить.

"Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял пять, потом четыре, потом три. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - обратил внимание глава государства.

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После обострения отношений и откровенного предательства дипломатов часть диппредставительств на Западе Беларусь закрыла. Тем не менее, там работают наши послы и временные поверенные. Есть и с кем разговаривать. Политика некоторых западных государств идет вразрез с антибелорусской. Например, Венгрия и Словакия категорически не поддерживают санкционную политику в адрес нашей страны.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

"Венгрия - это та страна, которая в рамках Европейского союза сохраняет конструктивный подход в отношении Беларуси. Это касается межгосударственных отношений, политических вопросов. Все хорошо знают позицию Венгрии по санкциям, например. В этом смысле, конечно, сохраняется нормальный конструктивный диалог и отношения с правительственными институтами, с Министерством иностранных дел, в отличие от других стран, где мы знаем, к сожалению, такой коммуникации нет. Вот есть такая фраза "У Беларуси по-прежнему в Европе много друзей". И это не надуманная фраза. Так и есть. Простые люди, когда узнают, что мы представляем нашу страну, всегда с уважением относятся".

Президент ориентирует дипломатов работать так, словно и нет никаких санкций. Наоборот, это стимул активно предлагать свою продукцию на других рынках. Нас ждут везде.

Он отметил, что это удалось сделать по очень широкой номенклатуре товаров. Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов, выпавшие с западного и украинского направлений, в целом выполняется.

По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до 50 млрд долларов. Львиная доля наших поставок приходится на Россию.

По его словам, в 2022-2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. "В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс 10 млрд долларов. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, - заметил глава государства. - Нечего удивляться. Они прежде всего готовы профинансировать те проекты, которые нужны России. Это естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся".

Лукашенко: В сложных погодных условиях аграрии должны маневрировать буквально каждый час Обращаясь к председателям облисполкомов, Президент затронул тему крайне переменчивой погоды и ее влияния на уборочную 7 часов назад

При этом доля Российской Федерации в белорусском экспорте достигла уже 65 %. В поставках Минпрома и Беллегпрома - почти 90 %, Минстройархитектуры - 80 %, Минсельхозпрода - более 70 %, Беллесбумпрома - половина.

"Все топчутся на одном рынке, ситуация на котором поменялась. Сегодня не 2022 год, когда оттуда бежали западники. Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается. И то ли еще будет", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент обозначил перед правительством несколько приоритетных задач. В их числе - защита союзного рынка от товаров из третьих стран; развитие новых для Беларуси сегментов экономики, включая авиа- и судостроение, атомную энергетику и космическую промышленность; развитие мультибрендовых и сервисных центров, белорусских торговых домов в регионах России.

Мы одни из инициаторов и активных участников региональных интеграционных структур и проектов. В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС, стали полноправными участниками Шанхайской организации сотрудничества и в статусе партнеров в БРИКС. Президент ориентирует, каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси ощутимую выгоду.

В качестве примера он привел подписанные недавно в Минске торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, назвав их чрезвычайно выгодными - оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90 % белорусского экспорта.

По словам Александра Лукашенко, до конца года планируется подписать соглашение с Индонезией - огромным и перспективным для Беларуси рынком. "Ее руководство искренне заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что отраслям уже сегодня вместе с посольствами надо начать проработку поставок товаров в обозначенные страны по новым выгодным условиям.

"В прошлом году мы дали вам дополнительные мощные инструменты для работы на дальней дуге: членство в Шанхайской организации сотрудничества и партнерство с БРИКС. Это серьезнейшие результаты системных внешнеполитических усилий последних лет. По самим этим структурам стратегии утверждены. Исхожу из того, что они будут безусловно реализованы и МИД, и другими госорганами под контролем правительства", - сказал глава государства.

Лукашенко предупредил, что спрос за экспорт будет очень серьезный Реагируя на доклад министра промышленности Андрея Кузнецова, глава государства уточнил, с какими показателями по экспорту отрасль сработает в 2025 году 8 часов назад

Он отметил, что с точки зрения экономики ШОС и БРИКС предоставляют уникальный формат отношений с государствами, которые определяют и будут определять будущий миропорядок: Россией, Китаем, Индией, Пакистаном, Бразилией, ЮАР, Эмиратами, Эфиопией, Египтом.

"У нас теперь есть общая площадка для работы с Нигерией, Малайзией, Таиландом, другими участниками БРИКС. В политике их двери для нас открыты. Этим нужно пользоваться и пробиваться на их рынки", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подробно остановился на сотрудничестве по каждому из векторов: Россия, Китай, Азия, Восток, Африка, Латинская Америка. В целом требования к дипломатам все те же - еще большая инициатива.

"Еще раз говорю: для меня посол и посольство - это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции (торговля) и новые инвестпроекты (технологии и рабочие места). Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов, но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь. Создайте понятный перечень и условия инвестиций к нам", - поручил Александр Лукашенко.

При этом он призвал убрать махровую бюрократию и заставить работать на результат так называемые институты развития - Национальное агентство по инвестициям, Центр маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП и так далее.

"Иногда думаю: зачем мы их содержим, да еще за государственный счет? Правительству надо дать принципиальную оценку их деятельности, предложения по прямому взаимодействию с послами и ответственности за конкретные поручения", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что в БелТПП были выявлены факты коррупции. "Удивительно, даже там зараза закралась. Это их выбор", - подчеркнул он и заверил, что подобные преступления в любом случае будут выявлены, а прощения не будет никому.

Буквально за год с небольшим корпус белорусских послов и генконсулов обновился более чем на 40 %. Не обязательно это дипломаты со стажем. Во время ротации президент поручал МИД присмотреться и к опытным специалистам из других отраслей.

Речь на совещании зашла про кадровую политику Министерства иностранных дел. Именно от нее, по мнению Президента, зависит успешность выполнения тех масштабных задач, которые стоят перед ведомством.

"Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы. Когда назначали нынешнего министра, главным поручением было - принципиально новый подход к кадровой работе", - напомнил Александр Лукашенко.

Нынешний министр иностранных дел Максим Рыженков не новичок в этом. На прежней должности первого заместителя главы Администрации Президента он выполнял схожие задачи, на что обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что государству нужны честные и кристально чистые люди, преданные своей стране: "Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД".

Глава белорусского МИД Максим Рыженков рассказал о системных проблемах и задачах, о том, как выполняются поручения Президента, как изменили подходы к экспортной деятельности, но также и о позитивном: где удалось достигнуть существенных результатов.

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