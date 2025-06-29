Мы видим, что евразийская интеграция переросла формат исключительно торгового союза. Сегодня ЕАЭС доказывает, что вправе считаться полноценным экономическим объединением.

Но что же дальше? Многие уверены:, что перспектива интеграции - укрепляться в статусе одного из экономических полюсов в мире и встраиваться в иные глобальные проекты (такие, как ШОС или БРИКС).

Потенциал "евразийской пятерки" позволяет заявлять об этом без ложной скромности. Достаточно сказать, что совокупный объем экономик стран ЕАЭС и региональных объединений-партнеров достиг 72 трлн долларов. По сути, это стоимость товаров и услуг на всех производителей суммарно. И это половина мировой экономики.

Общая экономика стран "евразийской пятерки" за 10 лет в интеграции выросла почти на 18 %. Ее драйвер – промышленное производство - почти на 30 %. А продовольственная составляющая приросла на четверть.

И белорусский след в укреплении продовольственной безопасности неоспорим. Наша страна - во главе рейтинга в союзе по целому ряду продуктовых позиций, если брать в расчет производство на душу населения. Это молоко, мясо и яйца, а также картофель, сахарная свекла и овощи.

Беларусь - лидер в ЕАЭС и по росту зарплаты. Реальная (с поправкой на инфляцию) выросла в 1,7 раза. Затем и объединялись, чтобы сделать сильнее национальные экономики, упростить доступ на рынки друг друга, без проблем трудоустраиваться, в итоге сделать нашу жизнь лучше.

Экономическое благосостояние определяет в конечном итоге успех евразийской интеграции. Президент Беларуси так и сказал: все усилия - на благо граждан.

Минский Евразийский экономический форум стал площадкой для диалога и дискуссий о будущем союза. Каким он будет? Корреспондент "Первого информационного" Ольга Анищенко работала на многочисленных локациях форума, выслушала немало мнений. Сегодня она гость студии.

Мы всегда говорим о бонусах для торговли, бизнеса, реального сектора. А что ЕАЭС дает гражданам, просто людям?

Непосредственными участниками форума были не только бизнес или министры, но и медиа. Ведь как говорят? Если, например, на "Первом информационном" не показали, значит, этого не было. Наша задача - создавать образ евразийской интеграции. Как мне кажется, рассказывать о союзе "пяти" и его экономике просто и понятно. Попробуем.

Итак, что для граждан, например, трудоустройство. Одна из четырех важнейших свобод, декларированная концепцией интеграции. Рабочей силе в рамках "пятерки" гарантировано свободное перемещение. Есть даже такой сервис "Работа без границ". Скажу, что даже президенты о нем совершенно точно знают. Ставил его создание в заслугу союза Лукашенко, а Мирзиеев вообще попросил поддержки у глав государств на саммите в Минске, дабы подключиться Узбекистану к этой платформе.

Регистрируешься и можно искать работу или подбирать персонал на всем евразийском пространстве.

В союзе "пятерки" не нужно никаких спецразрешений на работу, нет квот для соседей по интеграции, действуют социальные гарантии, как то больничные или медстраховки (там, где они обязательны). Но что дальше? На форуме в Минске скажут: есть идеи, как развивать общий рынок труда. Вот признают в союзе дипломы об образовании. Но "корочка" - еще не гарант успехов на рабочем месте. Чтоб наниматель понимал, насколько умел и опытен его будущий работник, важно оценивать его квалификацию.

"Мы должны в перспективе идти к сближению квалификации и взаимному признанию. Это создаст очень хорошие условия для работника. То есть, имея ту или иную квалификацию, ты можешь приехать в одну из стран ЕАЭС, она будет признаваться. Мне кажется, это очень хорошее условие будет. Но это работа на перспективу", - заявила Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК.

Самая народная секция на экономическом форуме – фармация. Лекарства нужны всем. Рынок зарегулированный как никакой другой. Но это неплохо, ведь всем нам нужны эффективные и безопасные медикаменты. Другое дело, что стоят в странах "пятерки" они по-разному (отличия в разы и даже десятки раз). Но это полбеды. Сложнее, когда их нет вообще в аптеке. Чего греха таить, сами ездили к соседям, знаем. Так вот в союзе сближают позиции и в ценах, и в наличии. Здесь много сложных регуляторных нюансов, но главное, этот запрос в интеграции видят.

Как и то, что Евразийскому союзу нужно наращивать собственные производственные "мускулы", замещая импорт. Сколько препаратов производит Беларусь, сколько нужно по факту населению? На форуме в выездной студии об этом говорил профильный замминистра.

"Сегодня в Республике Беларусь более 40 предприятий, которые производят лекарственные препараты. Мы производим 1800 препаратов. Вроде бы, как бы это и много, но в то же время востребованы на рынке более 5000 препаратов. Поэтому это все-таки еще не полный объем", - поделился Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси.

И ведь не скажем, что национальный производитель не старается. Своим, белорусским, наш рынок закрыт на 50 %. Это немало. В целом же по союзу "пятерки" из третьих стран закупается более половины лекарств. Субстанций для производства и того больше. Как укреплять импортонезависимость?

"Конечно же, необходимо ставить задачу по развитию внутреннего производства фармпродукции и фармсубстанции. И в конечном итоге переходить к операционным проектам в этих отраслях. Переходить от национального протекционизма, то, о чем я постоянно говорю, к союзному протекционизму. И рассматривать все страны союза как собственных производителей", - ответил Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Словом, развивать свое - чтобы не обсуждали на форуме, по большому счету все сводится к простому: делать ставку на собственные ресурсы – свои научные школы, компетенции и свою промышленную базу. Суверенным в технологиях в одиночку не стал еще никто. Благо, есть союзники и есть ресурсы, чтобы делать свой продукт своими силами. Но как сподвигнуть к действиям реальный сектор? Об этом тоже много говорят.

"Факторами, которые обеспечивают конкурентоспособность в мире, становится уже не количество отлитого чугуна и стали, становится, допустим, уровень цифровизации производства, который позволяет сэкономить до 30 % на браке, на задержках, на плановых ремонтах и так далее. Вот эти новые задачи для каждой страны являются уже приоритетными, но союзная площадка запаздывает. И вот, на мой взгляд, для того, чтобы какие-то кооперационные проекты стали реально успешными, необходимо создать на ней такие инструменты, которые будут интересны тем промышленным или там сельхоз- или услужным игрокам конкретных стран, чтобы они за ними приходили", - рассказал Андрей Точин, директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли.

По правде говоря, качеством евразийской кооперации сегодня довольны не все. Проектов мало, Президент уколет промышленников. Что и говорить, если даже евразийский электробус минской сборки по большому счету таковой лишь формально. Нужно три страны-партнера, чтобы продукт стал евразийским, но третьего к белорусско-российскому тандему пока так и не нашлось.

Можно делать скидку на то, что Евразийский союз лишь начинает раскручивать финансовую поддержку промышленников. Пилотный механизм запущен год назад. Найдете трех партнеров под разными флагами союза, чтобы "вырастить" производство? Подавайте заявку! Финансы на развитие на выгодных условиях в союзе есть, как и понимание, что инструментов нужно больше.

"Пришло время, чтобы мы принимали конкретные меры поддержки для развития собственного производства. У нас появился хороший инструмент по финансированию коопераций, механизм запущен. Но мы понимаем, что нам необходимо масштабировать меры поддержки, чтобы получить более масштабные интеграционные эффекты. Наша задача доказать в первую очередь пользу данного механизма, что мы можем развивать между собой кооперацию. И на основе вот уже принятых решений двигаться дальше, потому что система современных международных геоэкономических отношений показывает, что интеграционное объединение становится эффективным благодаря именно вот таким инструментам", - рассуждает Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Логистика. Вызов для союзников, когда экс-партнеры поставили палки в колеса. Найти дорогу на рынки было бы непросто, если бы пришлось в одиночку. Пожалуй, самое сложное уже позади. Но Беларусь призывает двигаться дальше, предлагая на форуме отменить разрешительную систему для перевозчиков "евразийской пятерки" на доставку грузов по дорогам любой из стран ЕАЭС в третьи страны.

"Мы не просто переформатировали нашу логистику. Сегодня мы можем говорить о новой архитектуре логистики, которая выстраивается у нас в регионе. И самое главное, мы стоим у истока формирования правил, как она будет работать. Александр Егорьевич запустил очень большой механизм договороспособности, новой договороспособности. Каждое государство ЕАЭС и вообще всех остальных объединений - СНГ, Союзного государства, мы все должны научиться адаптировать наши национальные интересы под общие нужды. Иначе у нас не будет просто будущего. Образ будущего основывается на нашей договороспособности", - поделилась Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Надо сказать, что Евразийский форум, конечно, заметили. Сейчас даже не про наших зрителей. Если учесть, сколько было журналистов - более 400 из 12 стран. Медийным откликам и в целом форуму, конечно, добавило весу участие глав государств. В ведущих российских изданиях - заявления лидеров, а в многочисленных комментариях о том, что Беларусь вновь подтвердила безупречное реноме организатора. Китайское Синьхуа цитировало Лукашенко и подчеркивало огромное значение Евразийского союза для стабильного развития в интересах его народов. О саммите говорили и в Гаване. Популярный кубинский портал "Ди-бейт" не просто освещал визит своего президента в Беларусь, но и говорил о перспективах белорусско-кубинского сотрудничества. По словам лидера Кубы, оно может стать эталоном для всех. "Евразийский экономический форум в Минске - традиционная площадка для сверки часов и определения будущих векторов развития" (это казахский портал 24kz).