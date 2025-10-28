Где в Беларуси собирают клюкву и как из нее делают лакомство в сахарной пудре

Фото: pexels news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/374c67d5-b4f8-4e7c-99d7-ab1f31684cdc/conversions/356eed34-927c-46a5-a4d4-d8278f91d74d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/374c67d5-b4f8-4e7c-99d7-ab1f31684cdc/conversions/356eed34-927c-46a5-a4d4-d8278f91d74d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/374c67d5-b4f8-4e7c-99d7-ab1f31684cdc/conversions/356eed34-927c-46a5-a4d4-d8278f91d74d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/374c67d5-b4f8-4e7c-99d7-ab1f31684cdc/conversions/356eed34-927c-46a5-a4d4-d8278f91d74d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pexels

В Китае знают сотни способов приготовления риса. В Италии делают кулинарные шедевры из пасты. А на Брестчине местный хлеб - это клюква. Знают, как правильно вырастить и как собрать. Это единственное место, где используют водную технологию.

На затопленных чеках (так называют участок с водой) предприятие "Полесские журавины" выращивает крупноплодную клюкву. Технику готовят заранее, ведь условия работы для тракторов МТЗ нестандартные.

Тонкости сбора клюквы

"Принцип уборки нашей ягоды основан на том, что внутри ягоды имеются четыре воздушные камеры. И когда ее срывают, она всплывает. Потом понтонами ягоды заводят на начало чека и потихоньку собирают", - обозначил директор ОАО "Полесские журавины" Василий Лягуский.

Сбор клюквы в Беларуси

Такая уборка на воде длится около месяца. Кстати, глубина затопленных чеков - примерно 0,5 м, поэтому и собирают ягоду в специальных комбинезонах.

На предприятиях эту клюкву добавляют в хлеб, кисель, каши и даже масло. 80% ягод реализуют по Беларуси и России, остальное - в страны Евросоюза. Также полесская клюква пробовала на Туманном Альбионе.

А в Столинском районе, в деревне Ольманы, по рассказам местных, клюквенный сезон может длиться и до весны. Правда, в этом году коррективы внесла погода, поэтому многие ради хорошего урожая преодолевают десятки километров. И путь часто пролегает через заказник "Ольманские болота".

"Протяженность экотропы 1,6 тыс. м. Особенность в том, что по болоту раньше люди ходили в рыбацких сапогах, а в настоящий момент мы идем в тапочках", - подчеркнул мастер леса Столинского лесхоза Николай Гойко.

Приезжают ради прогулки по эко-маршруту и туристы. Для них придумали интерактив.

На площадке "Разминка" показаны образцы деревьев, виды птиц и клюквы. Там же можно поднять деревянную штангу.

Площадка "Разминка"

Чтобы добраться до болот, после тропы переплывают озеро. До клюквенных мест добираются по два часа. Кто-то на болотах с 6 утра, а кто-то даже с ночевкой. Несмотря на тяжелый труд и долгий путь, собирают ягоду и в 10, и в 70 лет, часто семьями.

А куда же попадает клюква из волшебных мешков? Путешествует до Гомеля, оттуда и в страны Евросоюза. С начала ягодного сезона заготовитель Любовь Буян вместе с сыновьями находится на приеме полезного лакомства. За 1 кг ягод сборщики получают 7 белорусских рублей.

Собираются и дети, и взрослые. На работах берут отпуска, приезжают из городов: Столина, Пинска, Бреста и всех населенных пунктов, которые прилегают к нам. Любовь Буян

Польза клюквы и лакомства из нее

Клюква входит в пятерку чемпионов по содержанию антиоксидантов. Богата витаминами С и К, группы В, минералами, органическими кислотами. Ягода укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. А как сохранить все целебные свойства, знают в одном из домов Столинского района.

Клюкву с древних времен белорусы парят, жарят и варят, готовят из нее соусы и компоты, добавляют в выпечку, сочетают также с тыквой, яблоками и квасят вместе с капустой.

Зарабатывают на клюкве через экспорт свежей и переработанной продукции. Замороженную и сушеную ягоду, соки, джемы, морсы госпредприятия и частные фермерские хозяйства продают в страны СНГ и Евросоюза. А гости Беларуси из Литвы, Латвии, Германии, Италии, России и других стран знают нашу национальную ягоду благодаря необычным сочетаниям.

Наталья Анцулевич

Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ":

"Это и колбаса с клюквой, и сыр с клюквой. Это кондитерские изделия: шоколад, мармелад, печенье с клюквой, конфитюр с клюквой. Ну и, конечно, самым большим спросом и популярностью пользуется клюква в сахаре".

Именно клюква в сахарной пудре из Глубокого - один из любимых сувениров туристов. Идею советской сладости доработали.

Сперва ягоду с местных болот принимают у населения. Далее крупные бордовые шарики проходят несколько этапов: взвешивание, проверку на прыгучесть, очистка.

"Если пружинится и, как шарик, отпрыгивает, значит клюква спелая и хорошего качества. После приемки клюквы ее надо очистить, - обозначил директор предприятия по производству клюквы в сахарной пудре Василий Бриленок. - Первая стадия - вентилятором выдувается мох, листья и всякий мусор. Вторая - наше ноу-хау - калибровочный барабан. Нам клюква нужна не только спелая, но и крупная. Диаметр шарика - не менее 5 мм. После сортировки мастер обязательно проводит еще радиационный контроль".

Производство клюквы в сахарной пудре

Знакомый пудровый вид клюква принимают уже в производственном цеху. "Через специальную трубку попадает крахмальный клейстер в калибровочный барабан, где происходит первичная обкатка клюквы в сахарную пудру. После вторичной обкатки драже попадает в лотки, - объяснила мастер производства предприятия Елена Груздова. - Но это еще не полностью готовое драже, это пока полуфабрикат. Полностью драже будет готово после обсушки. У нас есть специальные шкафы, где они сушатся от 15 до 24 ч".

Самые большие запасы ягоды

Массив "Ельня" занимает первое место в Беларуси по запасам ягоды. Это еще и модное туристическое направление, особенно среди европейцев. Самое большое верховое болото страны старше египетских пирамид.

Для прогулок по "Ельне" рядом с экотропой есть стенды, на которых размещена информация о заказнике. А еще там можно арендовать болотоступы или болотоход.

Виктор Романовский, директор заказника "Ельня":

"Колеса у болотохода - это шины-оболочки низкого давления. У них давление на почву меньше, чем у человеческой стопы. Мы сейчас едем и не повреждаем растительность, трава приминается, но потом поднимется, и ничего с ней не случится. А если бы мы шли пешком, то наносили бы гораздо больше вреда".

Болотоход в "Ельне"

Болото - это дурманный багульник, лиловый вереск и пружинистая подушка мха под ногами. Но "Ельня" - это не только цветочки, а еще и ягодки. Каждый сезон здесь собирают клюкву, бруснику и голубику.