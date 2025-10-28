Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Где в Беларуси собирают клюкву и как из нее делают лакомство в сахарной пудре

Красная клюква
Фото: pexels

В Китае знают сотни способов приготовления риса. В Италии делают кулинарные шедевры из пасты. А на Брестчине местный хлеб - это клюква. Знают, как правильно вырастить и как собрать. Это единственное место, где используют водную технологию.

На затопленных чеках (так называют участок с водой) предприятие "Полесские журавины" выращивает крупноплодную клюкву. Технику готовят заранее, ведь условия работы для тракторов МТЗ нестандартные.

Специальный репортаж | Клюква как символ: традиции сбора и переработки в Беларуси

Тонкости сбора клюквы

"Принцип уборки нашей ягоды основан на том, что внутри ягоды имеются четыре воздушные камеры. И когда ее срывают, она всплывает. Потом понтонами ягоды заводят на начало чека и потихоньку собирают", - обозначил директор ОАО "Полесские журавины" Василий Лягуский.

сбор клюквы по водной технологии

Такая уборка на воде длится около месяца. Кстати, глубина затопленных чеков - примерно 0,5 м, поэтому и собирают ягоду в специальных комбинезонах.

На предприятиях эту клюкву добавляют в хлеб, кисель, каши и даже масло. 80% ягод реализуют по Беларуси и России, остальное - в страны Евросоюза. Также полесская клюква пробовала на Туманном Альбионе.

А в Столинском районе, в деревне Ольманы, по рассказам местных, клюквенный сезон может длиться и до весны. Правда, в этом году коррективы внесла погода, поэтому многие ради хорошего урожая преодолевают десятки километров. И путь часто пролегает через заказник "Ольманские болота".

"Протяженность экотропы 1,6 тыс. м. Особенность в том, что по болоту раньше люди ходили в рыбацких сапогах, а в настоящий момент мы идем в тапочках", - подчеркнул мастер леса Столинского лесхоза Николай Гойко.

Приезжают ради прогулки по эко-маршруту и туристы. Для них придумали интерактив.

На площадке "Разминка" показаны образцы деревьев, виды птиц и клюквы. Там же можно поднять деревянную штангу.

Штанга на эко-маршруте

Чтобы добраться до болот, после тропы переплывают озеро. До клюквенных мест добираются по два часа. Кто-то на болотах с 6 утра, а кто-то даже с ночевкой. Несмотря на тяжелый труд и долгий путь, собирают ягоду и в 10, и в 70 лет, часто семьями.

А куда же попадает клюква из волшебных мешков? Путешествует до Гомеля, оттуда и в страны Евросоюза. С начала ягодного сезона заготовитель Любовь Буян вместе с сыновьями находится на приеме полезного лакомства. За 1 кг ягод сборщики получают 7 белорусских рублей.

Собираются и дети, и взрослые. На работах берут отпуска, приезжают из городов: Столина, Пинска, Бреста и всех населенных пунктов, которые прилегают к нам.
Любовь Буян

Польза клюквы и лакомства из нее

Клюква входит в пятерку чемпионов по содержанию антиоксидантов. Богата витаминами С и К, группы В, минералами, органическими кислотами. Ягода укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. А как сохранить все целебные свойства, знают в одном из домов Столинского района.

Клюкву с древних времен белорусы парят, жарят и варят, готовят из нее соусы и компоты, добавляют в выпечку, сочетают также с тыквой, яблоками и квасят вместе с капустой.

Зарабатывают на клюкве через экспорт свежей и переработанной продукции. Замороженную и сушеную ягоду, соки, джемы, морсы госпредприятия и частные фермерские хозяйства продают в страны СНГ и Евросоюза. А гости Беларуси из Литвы, Латвии, Германии, Италии, России и других стран знают нашу национальную ягоду благодаря необычным сочетаниям.

Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ"

Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ":

"Это и колбаса с клюквой, и сыр с клюквой. Это кондитерские изделия: шоколад, мармелад, печенье с клюквой, конфитюр с клюквой. Ну и, конечно, самым большим спросом и популярностью пользуется клюква в сахаре".

Именно клюква в сахарной пудре из Глубокого - один из любимых сувениров туристов. Идею советской сладости доработали.

Сперва ягоду с местных болот принимают у населения. Далее крупные бордовые шарики проходят несколько этапов: взвешивание, проверку на прыгучесть, очистка.

"Если пружинится и, как шарик, отпрыгивает, значит клюква спелая и хорошего качества. После приемки клюквы ее надо очистить, - обозначил директор предприятия по производству клюквы в сахарной пудре Василий Бриленок. - Первая стадия - вентилятором выдувается мох, листья и всякий мусор. Вторая - наше ноу-хау - калибровочный барабан. Нам клюква нужна не только спелая, но и крупная. Диаметр шарика - не менее 5 мм. После сортировки мастер обязательно проводит еще радиационный контроль".

Клюква в сахарной пудре

Знакомый пудровый вид клюква принимают уже в производственном цеху. "Через специальную трубку попадает крахмальный клейстер в калибровочный барабан, где происходит первичная обкатка клюквы в сахарную пудру. После вторичной обкатки драже попадает в лотки, - объяснила мастер производства предприятия Елена Груздова. - Но это еще не полностью готовое драже, это пока полуфабрикат. Полностью драже будет готово после обсушки. У нас есть специальные шкафы, где они сушатся от 15 до 24 ч".

Самые большие запасы ягоды

Массив "Ельня" занимает первое место в Беларуси по запасам ягоды. Это еще и модное туристическое направление, особенно среди европейцев. Самое большое верховое болото страны старше египетских пирамид.

Для прогулок по "Ельне" рядом с экотропой есть стенды, на которых размещена информация о заказнике. А еще там можно арендовать болотоступы или болотоход.

Виктор Романовский, директор заказника "Ельня":

"Колеса у болотохода - это шины-оболочки низкого давления. У них давление на почву меньше, чем у человеческой стопы. Мы сейчас едем и не повреждаем растительность, трава приминается, но потом поднимется, и ничего с ней не случится. А если бы мы шли пешком, то наносили бы гораздо больше вреда".

Зеленый болотоход

Болото - это дурманный багульник, лиловый вереск и пружинистая подушка мха под ногами. Но "Ельня" - это не только цветочки, а еще и ягодки. Каждый сезон здесь собирают клюкву, бруснику и голубику.

Но хотим обратить внимание, что красивая природа бывает непредсказуемой, особенно в местах на болоте. Поэтому ремарка для тех, кто любит испытывать судьбу: исследуйте новые места не в одиночку. Ведь вся эта клюквенная история не только о белорусской природной красоте, новых впечатлениях и ценном вкусе национальной ягоды, но и о людях. Они - главная ценность.

