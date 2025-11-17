Стало больше поножовщины: член "АдГ" назвал причину ухудшения криминальной ситуации в Германии

Член ландтага в Германии от партии "Альтернатива для Германии" (ФРГ) Ульрих Зингер поделился, что Минск очень похож на Мюнхен 10-20 лет назад. Что сейчас происходит в Мюнхене и почему он так сильно изменился в последнее время? На эти вопросы Ульрих Зингер дал ответы в "Актуальном интервью".

Собеседник признался, что в Мюнхене изменилось все, даже народ. "Мы пустили несколько миллионов мигрантов, в основном мужчин-мусульман. И они в большинстве своем не хотят жить в крупных городах, не хотят работать, потому что у нас такие высокие и классные пособия, что и работать им не надо. На улицах стало грязно, стали больше кидать мусор. В Минске я чувствую себя совсем безопасно. В Германии уже не так. Многие женщины там мне говорят, что в общественном транспорте, в метро они не хотят ездить, потому что испытывают чувство небезопасности", - отметил Ульрих Зингер.

С криминальной ситуацией в Германии дела тоже обстоят не лучше. Член ландтага в Германии от партии "АдГ" заявил, что все чаще в стране наблюдаются ножевые атаки, хотя раньше это было редкостью. "Появились изнасилования, а этого тоже было как-то меньше. Это то количество, за которым грустно наблюдать. И надо же понять причину, почему это происходит. Мы понимаем, что это связано с нелегальной миграцией", - сказал Ульрих Зингер.