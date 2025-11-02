3.70 BYN
Головченко объяснил, почему взятие комиссии за банковские операции находится во внимании Нацбанка
Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко неоднократно говорил, что банки в Беларуси уделяют особое внимание тому, что говорят клиенты. То есть, если кто-то задает вопрос банку, то регулятор ставит это на контроль.
К слову, многие клиенты интересовались, почему, когда деньги переводятся с карты на карту в пределах одного банка, то некоторые банки берут за это плату. А если переводить по реквизитам, то приходится и вовсе ждать несколько дней. Есть ли решение этого вопроса, рассказал в интервью в "Главном эфире" Роман Головченко.
Он признался, что это не такой простой вопрос. "Невозможно все снизить, где все будет бесплатным. Так нельзя, потому что банки работают в конкурентной среде. Им необходимо получать доход, чтобы решать задачи как собственного развития, так и текущей деятельности. Например, чтобы платить зарплату персоналу, нужен источник", - разъяснил собеседник.
Комиссионное вознаграждение за банковские операции - это один из источников дохода банков.
Но данный вопрос действительно находится в фокусе внимания Национального банка Беларуси. Роман Головченко заявил, что в этом деле должен быть порядок. При установлении вознаграждений по банковским операциям не должно быть произвольного подхода, а должна быть регуляторика, чтобы люди понимали, по каким правилам устанавливаются вознаграждения. В настоящий момент, по его словам, проводится анализ тарифной политики каждого банка, то есть какие банки и за что взимают какие-либо вознаграждения.
Он также отметил, что через решение правления в ближайшее время могут выйти на дополнительный перечень операций, которые осуществляются для людей бесплатно. В частности, перевод денежных средств физического лица другому физическому лицу в рамках одного и того же банка. Второй блок вопросов будет касаться размера вознаграждения, который тоже волнует людей. В частности, комиссионное вознаграждение по снятию наличных в банкоматах других банков и резидентов. "Тарифы тоже различаются от банка к банку. Мы думаем, что их надо сделать более-менее едиными и экономически обоснованными, поэтому в ближайшее время мы дадим ориентиры для банковской системы, чтобы на рынке не было перекосов", - сообщил Роман Головченко.