Головченко: Ставка рефинансирования в 9,75 % пока является оптимальным уровнем

Выстраивая стратегию жизни страны на пять лет, важна основа с цифрами и параметрами.

В поле ведения Национального банка Беларуси есть, например, ключевой индикатор - ставка рефинансирования. С июня 2025-го она стала в Беларуси 9,75 %. Тогда регулятор увеличил эту ставку на 0,25 %. Будут ли до конца 2025 года какие-то подвижки либо это оптимальный уровень на сегодня?

На такой вопрос в интервью "Главному эфиру" ответил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

Собеседник считает, что данный уровень является оптимальным для Беларуси, ведь ставка - это один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. Все центральные банки используют этот инструмент, если появляются различные негативные тенденции. На сегодняшний момент Роман Головченко заявил, что Нацбанк не видит тех причин, по которым стоило бы всерьез задуматься над увеличением ставки. Однако он особо обратил внимание, что это в настоящий момент.

"Ключевая ставка (ставка рефинансирования, учетная ставка) в первую очередь используется для того, чтобы влиять на инфляционные процессы. Сегодня, даже если и учесть, что инфляция немного превышает целевой порог, объективно понимаем, что вклад монетарного компонента в это невысок, поэтому сейчас совершать резкие движения в отношении ставки специалисты Национального банка не видят необходимости", - объяснил председатель правления Нацбанка.