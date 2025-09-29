"ИННОПРОМ. Беларусь" - 500 компаний и максимальная концентрация инноваций на квадратный метр

Наша страна в эти дни подтверждает статус крупного промышленного и выставочного центра Евразийского союза. Минск принимает ИННОПРОМ. Это ключевое событие для демонстрации технологий, развития кооперации и укрепления деловых связей между предприятиями. Площадка всегда придает мощный импульс развитию взаимодействия между странами, такой она себя зарекомендовала за годы работы.

На выставку приехали гости более чем из 20 стран. Переговоры идут фактически нон-стоп. Завершилась пленарная сессия под слоганом "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" с участием премьер-министров стран ЕАЭС, СНГ и дальней дуги. Главные итоги первого дня выставки.

ИННОПРОМ. Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7669cbc2-5c3a-4fdc-80f6-c5a90f97ec83/conversions/d01c3774-4b9d-410b-8074-1a49779c5d3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7669cbc2-5c3a-4fdc-80f6-c5a90f97ec83/conversions/d01c3774-4b9d-410b-8074-1a49779c5d3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7669cbc2-5c3a-4fdc-80f6-c5a90f97ec83/conversions/d01c3774-4b9d-410b-8074-1a49779c5d3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7669cbc2-5c3a-4fdc-80f6-c5a90f97ec83/conversions/d01c3774-4b9d-410b-8074-1a49779c5d3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Слоган "Сделано в Беларуси" как настоящий знак качества. Мы сохранили и развили компетенции, которые сегодня востребованы в мире. Уместить на одной площадке все промышленные достижения сложно, но можно. Благо теперь есть Минский международный выставочный центр. Если для широкой публики ИННОПРОМ - это в первую очередь красивая и массивная техника, то профессионалы отрасли начинают диалог с основ: что нужно, чтобы эту технику произвести. Станкостроение - начало промышленности.

Вадим Батуро, заместитель директора станкозавода "Красный борец":

"Мы представляем круглошлифовальный универсальный станок, модель АШ-518. Станок на 80 % изготовлен из комплектующих стран ЕАЭС. Без станкостроения не изготовишь ни одну деталь ни для самолета, ни для поезда. Поэтому станки - это все. И в условиях санкций страны западных производителей это оборудование наиболее востребовано".

Даже такая, казалось бы, базовая отрасль должна не только соответствовать времени, но и опережать его. ИННОПРОМ - это прежде всего про инновации, которые внедрять нужно уже сейчас. Вот и беспилотниками в любой сфере экономики уже никого не удивишь.

Антон Шустов, руководитель проектов концерна "Калашников":

"Мы делаем универсальный носитель, на который можно установить различные нагрузки под задачи, которые устанавливает заказчик. Т.е. данный беспилотный летательный аппарат может эксплуатироваться как в умеренных осадках, т.е. он может и летом, и зимой летать. Температурный режим у него широкий, что позволяет его использовать круглогодично".

Старт новых совместных проектов

Промышленное будущее - задача общая. ИННОПРОМ как раз отличная площадка для старта кооперации.

ИННОПРОМ. Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf7ec7-d259-4b7b-8fc2-0cea842171cd/conversions/bffadd30-af72-4676-b2e3-80c00508fa25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf7ec7-d259-4b7b-8fc2-0cea842171cd/conversions/bffadd30-af72-4676-b2e3-80c00508fa25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf7ec7-d259-4b7b-8fc2-0cea842171cd/conversions/bffadd30-af72-4676-b2e3-80c00508fa25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cf7ec7-d259-4b7b-8fc2-0cea842171cd/conversions/bffadd30-af72-4676-b2e3-80c00508fa25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый этап сотрудничества у нашего МАЗа и российского автоинститута.

Федор Назаров, генеральный директор ФГУП "НАМИ":

"Сейчас нам нужно идти вперед и заниматься разработкой автомобилей, современных автомобилей, электромобилей, беспилотных автомобилей, электроники, коробок передач, двигателей – т.е. всего того, из чего состоит автомобиль".

Валерий Иванкович, генеральный директор МАЗа:

"Мы составим дорожную карту, вместе еще раз обновим те темы, по которым мы работали. Я думаю, у нас очень хорошие перспективы взаимозаинтересованности".

Да, ИННОПРОМ - это про прямой диалог даже на уровне целых регионов. Договариваться о новых проектах здесь можно на ногах, еще не доходя до переговорной.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"У нас полная взаимосвязь с промышленниками, как раз находимся примерно на одной и той же стадии. Когда-то мы все привыкли к хорошим зарубежным станкам, оборудованию, восхищались. А сейчас поняли, что нужно заниматься своим производством, базировать нашу экономику на станках и оборудовании, которое производятся в Республике Беларусь и в Российской Федерации".

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области России:

"Также представлен наш Ульяновский автомобильный завод. Около тысячи автомобилей сейчас по году реализуются в Беларуси. И здесь также мы видим хорошие перспективы".

Российские регионы на ИННОПРОМ

ИННОПРОМ. Беларусь, Трактор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf6735d7-d141-4e87-98e9-edb9aea0f766/conversions/3adbfc3d-d3ba-467f-8e52-6101537413fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf6735d7-d141-4e87-98e9-edb9aea0f766/conversions/3adbfc3d-d3ba-467f-8e52-6101537413fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf6735d7-d141-4e87-98e9-edb9aea0f766/conversions/3adbfc3d-d3ba-467f-8e52-6101537413fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf6735d7-d141-4e87-98e9-edb9aea0f766/conversions/3adbfc3d-d3ba-467f-8e52-6101537413fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Россия - родина ИННОПРОМ, поэтому неудивительно, что именно от соседей самое широкое представительство. Почти 300 предприятий, больше 20 регионов - львиная доля на уровне лично губернаторов. Переговоры в режиме нон-стоп и что важно - реализация договоренностей останется на особом контроле. Например, центр белорусской техники в Санкт-Петербурге должен заработать на полную мощность в течение 3 лет.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Та белорусская техника, которая сегодня обслуживает улицы Санкт-Петербурга, работает на полях Ленинградской области, перевозит жителей и гостей нашего города в Санкт-Петербурге, она нуждается в содержании, обслуживании. И Президентом Республики Беларусь была поставлена такая задача: создать такой центр, где бы был весь необходимый набор запчастей, ремонтные бригады".

ИННОПРОМ. Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0c7b9a-07a3-4a14-bad4-9c50821e7c4f/conversions/82b1ff15-40cf-4561-9206-ccecc5d29ff1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0c7b9a-07a3-4a14-bad4-9c50821e7c4f/conversions/82b1ff15-40cf-4561-9206-ccecc5d29ff1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0c7b9a-07a3-4a14-bad4-9c50821e7c4f/conversions/82b1ff15-40cf-4561-9206-ccecc5d29ff1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0c7b9a-07a3-4a14-bad4-9c50821e7c4f/conversions/82b1ff15-40cf-4561-9206-ccecc5d29ff1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Промышленная кооперация

ИННОПРОМ расширяет границы, среди участников, конечно, не только Беларусь и Россия. Представлены Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Экспозиции национальные, но с белорусским акцентом.

Батыр Асманов, заместитель директора по производству грузовой техники (Казахстан):

"На данной выставке ИННОПРОМ мы представляем совместный проект, промышленная кооперация Казахстана и Беларуси - зерноуборочные комбайны "Есиль" (ESSIL), которые производим для сельхозтоваропроизводителей Казахстана. И данная кабина представлена на нашем стенде. В этом году мы ее локализовали для рынка Казахстана. И с этого года уже на полях Казахстана колесят данные модели".

ИННОПРОМ. Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f488a62c-2963-492c-802c-532697371a24/conversions/582846e5-78f5-4ad8-9116-44c44410f6c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f488a62c-2963-492c-802c-532697371a24/conversions/582846e5-78f5-4ad8-9116-44c44410f6c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f488a62c-2963-492c-802c-532697371a24/conversions/582846e5-78f5-4ad8-9116-44c44410f6c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f488a62c-2963-492c-802c-532697371a24/conversions/582846e5-78f5-4ad8-9116-44c44410f6c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да, обычная торговля в нынешних реалиях уже пройденный этап, сейчас время промышленной кооперации. В рамках ЕАЭС работает специальный механизм. Его запустили год назад, а сегодня оценили эффективность.

Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"У нас на рассмотрение 13 заявок. По двум проектам приняты уже положительные решения. Они в стадии реализации с участием предприятий из России, Беларуси, Казахстана. Интерес со стороны бизнеса растет. Белорусские компании очень активно принимают участие во всех проектах по части поставки комплектующих, технологического оборудования, оказания строительных услуг".

Партнерство на равных

Как отстоять технологический суверенитет, заниматься не импортозамещением, а импортоопережением - этот вопрос Беларусь поднимает на разных интеграционных площадках в рамках ЕАЭС, СНГ, а также при выходе на дальнюю дугу. ИННОПРОМ сегодня собрал наших ключевых партнеров. Премьер-министры изучили экспозицию досконально.

Пленарная сессия

Союз новых технологий: создавая промышленность будущего

Как выстроить промышленность будущего - об этом говорили в рамках пленарной сессии. Позиция Беларуси неизменная - мы сильнее, только если вместе.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e06a25f3-1214-4b18-b47b-795131a9ea80/conversions/3fbd70d8-20eb-4335-aa6a-b10b9a4c9a9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e06a25f3-1214-4b18-b47b-795131a9ea80/conversions/3fbd70d8-20eb-4335-aa6a-b10b9a4c9a9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e06a25f3-1214-4b18-b47b-795131a9ea80/conversions/3fbd70d8-20eb-4335-aa6a-b10b9a4c9a9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e06a25f3-1214-4b18-b47b-795131a9ea80/conversions/3fbd70d8-20eb-4335-aa6a-b10b9a4c9a9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В условиях глобальной нестабильности ключевым элементом выживаемости становится обеспечение технологического суверенитета. Т.е. наша способность самостоятельно разрабатывать, внедрять и использовать критически важные технологии и продукты. Мы ставим задачу перехода от классического импортозамещения к опережающему развитию, коммерциализации научных разработок, цифровизации и роботизации производственных процессов. Конечно, достигнуть технологического суверенитета в одиночку - архисложная задача. Ее решить можно только вместе. В этой связи важным считаем совместную работу по синхронизации и объединению усилий с нашими стратегическими партнерами".

Выставка продлится до 1 октября