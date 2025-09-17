Инвестиции, технологии, новые рынки: чем выгодно белорусско-китайское партнерство для двух стран

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - так лидеры Беларуси и Китая определили уровень отношений между двумя странами. Это база, которая дает уникальную возможность выстраивать диалог на всех уровнях.

Контакты лидеров двух стран, представителей министерств, ведомств и предприятий поддерживаются постоянно. Переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина - это всегда предметный разговор, где во главе угла, конечно, экономика.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:



"В 2024 году состоялся визит премьера Госсовета КНР, товарища Ли Кэцяна, в Республику Беларусь, где был подписан дневник о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством КНР. Красной нитью там прописан приход китайских технологий в нашу страну, поэтому сегодня мы очень плотно работаем практически по всем направлениям и отраслям промышленности".

За 10 лет экспорт белорусских товаров в Китай вырос вдвое, что ярко и громко говорит об интересе китайских потребителей к белорусскому товару. Беларусь входит в топ-10 поставщиков в Китае калийных удобрений, рапсового масла и мяса птицы, а также сухого молока, молочной сыворотки и говядины замороженной.

Ряд встреч у президента Беларуси в Пекине касались точечных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, к которым готов подключиться бизнес из Поднебесной. Один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Моя главная задача сегодня на встрече заверить Китай в том, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, это нам очень нужно. Мы проявляем большой интерес к совместному производству в автомобилестроении, которое вы сможете продать вместе с нами на тех рынках, которые будут поближе к Беларуси".

На встрече Александра Лукашенко с Си Цзиньпина Беларуси, по сути, дан старт новому этапу промышленной кооперации. И это значит, что через два, три, максимум четыре года изменится технологическая структура страны.

Николай Снопков, первый заместитель Премьер-министра Беларуси:

"Только в июне 2025 года состояли встречи, и сегодня мы имеем уже результат этих встреч, ряд подписанных инвестиционных, конкретных проектов на общую сумму около 130 млн долларов, но это без учета тех технологий, которые передаются".

Две встречи с представителями китайских компаний были посвящены и перспективам развития тепличного хозяйства. Китай готов делиться своим технологическим опытом по выращиванию овощей, ягод и цветов.

Китай - второй после России белорусский торговый партнер по объемам взаимной торговли. Товарооборот между странами продолжает прирастать, и так за последние десятилетия он увеличился более чем в 2,5 раза и достиг исторического максимума - это более 8,5 млрд долларов.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Китай - современная технологическая страна, от которой мы должны перенять опыт, чтобы быть в тренде мировой экономики. Чем Беларусь интересна? Изучением и перениманием новых технологий из Китая в Республику Беларусь для создания взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Мы получим технологии, компетенции, и самое главное, мы получим тот продукт, который будет востребован на рынке, как в цене, так и в качестве. Мы как раз и обсуждали вопросы бизнеса, то, что китайские предприятия готовы приходить в Беларусь, готовы создавать совместные проекты с Минским моторным заводом, Минским автомобильным заводом и с БелАЗом".

Китай сегодня демонстрирует не только свою военную мощь, но и экономическую. Он готов выстраивать диалог на равных и делиться своими технологиями.

На парад в Пекине в честь 80-летия победы пригласили лидеров 26 иностранных государств, страны которых представляют большую половину человечества. Для каждого эта встреча важна, чтобы показать единство и свой интерес друг к другу. Со многими у Беларуси уже есть совместные проекты, с другими мы готовы их обсуждать.

2026 и 2027 годы между Беларусью и Китаем будут объявлены годами промышленной кооперации. В совместных планах масштабировать практическое взаимодействие в развитии производственных сил нового качества, а также укрепить технологическую и производственную кооперацию.

О роли Китае во Второй мировой войне смотрите в программе "Специальный репортаж".