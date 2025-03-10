К севу ранних яровых приступили в Брестской области. Расскажем о ходе полевых работ

Качественно и в самые оптимальные сроки: в Брестской области локально приступили к севу ранних яровых. Под них в регионе отвели более 100 тыс. гектаров. К слову, на тысячу больше, чем в прошлом году. Активно в агроэстафету-2025 уже включилось хозяйство "Хмелево".

Старт агросезона

Подготавливает почву, вносит удобрения, сеет: техника Виктора Чаквина выполняет сразу несколько операций. Причем весь процесс механизатор контролирует, не выходя из кабины. На экране бортового компьютера вся необходимая информация: норма внесения удобрений, допустимая скорость, глубина сева - все под определенную культуру, а еще количество семян в бункере, площадь заложенных культур и даже то, сколько ушло на это времени.

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Виктор Чаквин, механизатор ОАО "Хмелево":

"Стараемся, потому что понимаем: от нас зависит будущий урожай. Все мы делаем ответственно, агрономы за этим следят. Я работаю уже 25 лет. И это шестая посевная. Когда-то тоже катался с отцом на тракторе. Мне очень понравилось. А сейчас внуков катаю".

Сев ранних яровых в хозяйстве "Хмелево" Жабинковского района, которому, к слову, уже более 75 лет, идет активно. Заложили будущий урожай овса. Сейчас внимание ячменю. Под него отводят больше всего площадей. Параллельно выполняют и ряд других работ в полях.

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Михаил Золотарев, механизатор ОАО "Хмелево":

"Уже 21 год работаю в хозяйстве. Сейчас весенние полевые работы, потом травы пойдут - укосы. Там комбайн. И опять же по новой: трактор, и все эти работы идут. Не будешь качественно выполнять - зарплату не получишь. Что посеем, как говорится, то и пожнем".

"Наши задачи - быстро, в краткие сроки посеять ранние яровые культуры. Они составляют порядка 10 % от всей структуры посевных площадей. Погодные условия хорошие. Земля уже достаточно прогрета. Единственное - недостаток влаги. В данный момент мы активно занимаемся закрытием влаги. Также активно проводим подкормки озимых зерновых культур, уже закончили подкормку рапса", - рассказал главный агроном ОАО "Хмелево" Валентин Козлюк.

Через несколько дней при благоприятных условиях приступят и к севу зернобобовых культур.

Семян в хозяйстве достаточно. Все высокого качества. Основную часть заготовили самостоятельно, остальные закупили. Рассчитывают, что нынешний урожай будет богатым, прежде всего благодаря озимым.

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С поля, на котором растет рожь, планируют собрать порядка 40 центнеров с гектара. Хороший прогноз также для других культур. И именно благодаря ответственной работе аграриев на столе у белорусов не только хлеб, а и мясо, и молоко.

Евгений Литвинец, директор ОАО "Хмелево":

"Как говорится, весенний день год кормит. Продукция животноводства зависит от продукции растениеводства. Для максимального ее получения нужно вовремя и в сроки качественно посеять и подкормить зерновые культуры. Крупного рогатого скота 4,5 тысячи голов, дойного стада - 1587 голов".