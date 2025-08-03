Запреты вместо рекордов - как Латвия и Литва стали изгоями мирового спорта

Все принципы мирового спортивного движения в очередной раз растоптали два небольших государства на побережье Балтики. Литва и Латвия продолжают показывать себя как страны-экстремисты для всего олимпизма.

Проблема в том, что в Латвии закреплен на государственном уровне запрет на спортивные состязания с белорусами и россиянами. И как бы ни хотели сыграть пляжные футболисты из Латвии с вице-чемпионами мира, то есть с белорусами, сделать они этого не могут, поскольку находятся в заложниках своего режима. Ни УЕФА, ни МОК не знают, что делать с этими двумя странами и их грязными поступками.

Факт Спортивные чиновники двух балтийских стран сошли с ума. Литва не пускает к себе белорусов и россиян для участия на чемпионате мира по современному пятиборью, который пройдет в конце августа 2025 года в городе Каунас.

Вполне себе милый советский городок, бережно выстроенный советскими же архитекторами. Есть древний замок, а также там культивируют баскетбол. В общем-то, больше ничего.

Очень точно касательно запрета на въезд белорусским и российским спортсменам высказался в прошлом знаменитый атлет из Беларуси, а ныне глава Федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко:

"Мы видим ситуацию, что сегодня меньшинство пытается управлять большинством в отдельных странах. Белорусские спортсмены, выезжая на международные соревнования, правда, в нейтральном статусе, общаются и с украинскими спортсменами. В непубличных местах они взаимодействуют и обмениваются мнениями. Все видят ущербность этой политики, когда та же Латвия искусственно запрещает своим спортсменам соревноваться с белорусами. То же касается и Литвы. Она принимает чемпионат мира по современному пятиборью, но белорусские и российские спортсмены туда даже в нейтральном статусе приехать не могут. Это, на мой взгляд, проявление слабости. Ничего страшного, время все расставит на свои места".

Михаил Прокопенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b9df9b7-05b1-4062-bfaf-8739197726cc/conversions/d72d946f-f1a2-4bb8-b25d-f2635b1e6269-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b9df9b7-05b1-4062-bfaf-8739197726cc/conversions/d72d946f-f1a2-4bb8-b25d-f2635b1e6269-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b9df9b7-05b1-4062-bfaf-8739197726cc/conversions/d72d946f-f1a2-4bb8-b25d-f2635b1e6269-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b9df9b7-05b1-4062-bfaf-8739197726cc/conversions/d72d946f-f1a2-4bb8-b25d-f2635b1e6269-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все абсолютно характерно нашей действительности. Кто живет в Сети и использует соцсети как трибуну для заявлений и лозунгов - обычно в жизни неудачник. Это касается и спорта. Ведь про названные страны в мировых СМИ вспоминают только в такие мгновения и тут же забывают.

"Правительства других стран, я считаю, не имеют права вмешиваться в спорт и не пускать спортсменов на чемпионат мира. Это очень некрасиво по отношению к спортсменам, но, слава богу, проводят этапы Кубка Павла Леднева. Здесь очень серьезная конкуренция", - выразила свое мнение победительница этапов Кубка мира по современному пятиборью Мария Гнедчик.

Мария Гнедчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093a59e-e68d-475e-8129-64b29ea128fe/conversions/a429b037-c53c-42b4-b2fc-5a2bac8922f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093a59e-e68d-475e-8129-64b29ea128fe/conversions/a429b037-c53c-42b4-b2fc-5a2bac8922f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093a59e-e68d-475e-8129-64b29ea128fe/conversions/a429b037-c53c-42b4-b2fc-5a2bac8922f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093a59e-e68d-475e-8129-64b29ea128fe/conversions/a429b037-c53c-42b4-b2fc-5a2bac8922f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть две большие и независимые структуры, как УЕФА и ФИФА. УЕФА главенствует в европейском футболе, а ФИФА - над мировым. И это хороший пример того, что деньги правят, ведь на волне отмены белорусского спорта в начале 2022 года только ФИФА и УЕФА и бровью не дернули.

Белорусы как выступали, так и выступают под своим флагом и перед играми с гордостью поют гимн страны. Это не понравилось спортивным чиновникам в Латвии, поскольку их не заметил никто, и они влезли в свой закон ради одного - запретить своим спортсменам играть с россиянами и белорусами.

белорусские футболисты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/928018eb-0aa5-4f27-a9c9-8fb69dd6ecea/conversions/f455dd99-dc03-4c5b-b9b9-57b367348972-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/928018eb-0aa5-4f27-a9c9-8fb69dd6ecea/conversions/f455dd99-dc03-4c5b-b9b9-57b367348972-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/928018eb-0aa5-4f27-a9c9-8fb69dd6ecea/conversions/f455dd99-dc03-4c5b-b9b9-57b367348972-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/928018eb-0aa5-4f27-a9c9-8fb69dd6ecea/conversions/f455dd99-dc03-4c5b-b9b9-57b367348972-xl-___webp_1920.webp 1920w

Два примера рассмешили всех в 2025 году: Латвия не смогла, а не "отказалась" (как это было преподнесено) сыграть с белорусами на предварительном этапе Евролиги по пляжному футболу.

Еще ранее произошел казус с мини-футболом, финальная стадия которого пройдет в 2026 году, в том числе и в Латвии. УЕФА пришлось поломать голову, чтобы перенести часть турнира из этой страны, но больше там точно ничего не будут проводить.

И это на фоне того, как международные федерации гандбола стучатся в стену Международного олимпийского комитета, то есть главной организации, которая 3 года назад открыла ящик Пандоры. Ведь нынешний конфликт Израиля и Палестины, Израиля и Ирана и многие другие как будто бы и не конфликт для них, а детская шалость.

Лицемерная "европейскость" чиновников в МОК только подчеркивает их истинную приверженность двойным стандартам. За Беларусь впрягается Международная федерация гандбола, а МОК на это плевать.

"Гандбол, как и многие другие игровые виды спорта, за исключением футбола, в значительной степени менее самодостаточны, и в правовом, и финансовом плане зависят от Международного Олимпийского комитета. Поэтому, когда вышестоящая организация дает такую рекомендацию, не подчиниться, не исполнить ее чревато последствиями", - заявляет генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий.

Андрей Балецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdd8cf73-169f-4c61-a1f9-cbf671f30752/conversions/c28162df-b6e1-46f6-90ed-f8c6a1bdfe09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdd8cf73-169f-4c61-a1f9-cbf671f30752/conversions/c28162df-b6e1-46f6-90ed-f8c6a1bdfe09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdd8cf73-169f-4c61-a1f9-cbf671f30752/conversions/c28162df-b6e1-46f6-90ed-f8c6a1bdfe09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdd8cf73-169f-4c61-a1f9-cbf671f30752/conversions/c28162df-b6e1-46f6-90ed-f8c6a1bdfe09-xl-___webp_1920.webp 1920w