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Запреты вместо рекордов - как Латвия и Литва стали изгоями мирового спорта

Все принципы мирового спортивного движения в очередной раз растоптали два небольших государства на побережье Балтики. Литва и Латвия продолжают показывать себя как страны-экстремисты для всего олимпизма.

Проблема в том, что в Латвии закреплен на государственном уровне запрет на спортивные состязания с белорусами и россиянами. И как бы ни хотели сыграть пляжные футболисты из Латвии с вице-чемпионами мира, то есть с белорусами, сделать они этого не могут, поскольку находятся в заложниках своего режима. Ни УЕФА, ни МОК не знают, что делать с этими двумя странами и их грязными поступками.

Спортивные чиновники двух балтийских стран сошли с ума. Литва не пускает к себе белорусов и россиян для участия на чемпионате мира по современному пятиборью, который пройдет в конце августа 2025 года в городе Каунас.

Вполне себе милый советский городок, бережно выстроенный советскими же архитекторами. Есть древний замок, а также там культивируют баскетбол. В общем-то, больше ничего.

Очень точно касательно запрета на въезд белорусским и российским спортсменам высказался в прошлом знаменитый атлет из Беларуси, а ныне глава Федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко:

"Мы видим ситуацию, что сегодня меньшинство пытается управлять большинством в отдельных странах. Белорусские спортсмены, выезжая на международные соревнования, правда, в нейтральном статусе, общаются и с украинскими спортсменами. В непубличных местах они взаимодействуют и обмениваются мнениями. Все видят ущербность этой политики, когда та же Латвия искусственно запрещает своим спортсменам соревноваться с белорусами. То же касается и Литвы. Она принимает чемпионат мира по современному пятиборью, но белорусские и российские спортсмены туда даже в нейтральном статусе приехать не могут. Это, на мой взгляд, проявление слабости. Ничего страшного, время все расставит на свои места".

глава Федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко

Все абсолютно характерно нашей действительности. Кто живет в Сети и использует соцсети как трибуну для заявлений и лозунгов - обычно в жизни неудачник. Это касается и спорта. Ведь про названные страны в мировых СМИ вспоминают только в такие мгновения и тут же забывают.

"Правительства других стран, я считаю, не имеют права вмешиваться в спорт и не пускать спортсменов на чемпионат мира. Это очень некрасиво по отношению к спортсменам, но, слава богу, проводят этапы Кубка Павла Леднева. Здесь очень серьезная конкуренция", - выразила свое мнение победительница этапов Кубка мира по современному пятиборью Мария Гнедчик.

победительница этапов Кубка мира по современному пятиборью Мария Гнедчик

Есть две большие и независимые структуры, как УЕФА и ФИФА. УЕФА главенствует в европейском футболе, а ФИФА - над мировым. И это хороший пример того, что деньги правят, ведь на волне отмены белорусского спорта в начале 2022 года только ФИФА и УЕФА и бровью не дернули.

Белорусы как выступали, так и выступают под своим флагом и перед играми с гордостью поют гимн страны. Это не понравилось спортивным чиновникам в Латвии, поскольку их не заметил никто, и они влезли в свой закон ради одного - запретить своим спортсменам играть с россиянами и белорусами.

белорусские футболисты

Два примера рассмешили всех в 2025 году: Латвия не смогла, а не "отказалась" (как это было преподнесено) сыграть с белорусами на предварительном этапе Евролиги по пляжному футболу.

Еще ранее произошел казус с мини-футболом, финальная стадия которого пройдет в 2026 году, в том числе и в Латвии. УЕФА пришлось поломать голову, чтобы перенести часть турнира из этой страны, но больше там точно ничего не будут проводить.

И это на фоне того, как международные федерации гандбола стучатся в стену Международного олимпийского комитета, то есть главной организации, которая 3 года назад открыла ящик Пандоры. Ведь нынешний конфликт Израиля и Палестины, Израиля и Ирана и многие другие как будто бы и не конфликт для них, а детская шалость.

Лицемерная "европейскость" чиновников в МОК только подчеркивает их истинную приверженность двойным стандартам. За Беларусь впрягается Международная федерация гандбола, а МОК на это плевать.

"Гандбол, как и многие другие игровые виды спорта, за исключением футбола, в значительной степени менее самодостаточны, и в правовом, и финансовом плане зависят от Международного Олимпийского комитета. Поэтому, когда вышестоящая организация дает такую рекомендацию, не подчиниться, не исполнить ее чревато последствиями", - заявляет генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий.

генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий

Чтобы напоминать о себе, балтийские спортивные чиновники готовы запретить себе все. В конечном счете они запретят для всего мира себя и даже не подавятся.

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