От Варшавы до Берлина - в Европе прошла волна протестов против миграции и военных расходов
Автор:Татьяна Волкова
Жители восточной Европы не в восторге от мигрантов. Десятки активистов собрались в польском городе Жирардув, чтобы выразить протест против потока нелегалов, который идет из Германии. В митинге также принимали участие и представители движения "Наша Родина" из Венгрии.
"Немцы знают, что миграция представляет для них опасность, и хотят разделить эту опасность с остальной Европой. Но мы этого не приемлем", - заявил член партии "Национальное движение" в Польше Богуслав Чупка.
Йожеф Шарканы, член партии "Движение за нашу Родину" (Венгрия):
"Мы здесь сегодня стоим за то, за что вместе боролись веками - за свободу, родину, европейскую христианскую цивилизацию. Все это мы теперь должны защищать снова, вместе".
Миграционную политику западноевропейских властей в Польше понимают, и на этом фоне Варшава продлила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 октября.
Одновременно в столице Германии выступили против первопричин массовой миграции - сотни антивоенных демонстрантов прошли маршем по Берлину, призывая к миру, разоружению страны и выходу из НАТО и ЕС.
Демонстранты также потребовали прекратить поставки оружия на Украину. Акция была спровоцирована сообщениями о планах увеличения военных расходов Германии до 153 млрд евро к 2029 году, в соответствии с оборонными целями НАТО.
"Германия должна прекратить поставки оружия. Нам не нужно готовиться к войне, нам нужно обеспечить мир, а не отправлять солдат. И нам нужно выйти из ЕС и из НАТО", - настаивает одна из активисток.
"Эта милитаризация выгодна только тем, у кого и так достаточно денег. Но если что случится, именно простые люди рискуют своей жизнью. А лоббисты оружия остаются в стороне с деньгами, которые для них заработали мы. И, по-моему, это хуже всего", - объясняет участница протестов.
Тема Ближнего Востока тоже не стихает. Очередной митинг в поддержку жителей сектора Газа прошел в австралийском Сиднее. Акция стала на редкость масштабной - знаменитый мост Харбор-Бридж был весь заполнен людьми.
Среди митингующих заметили и основателя разоблачающего сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Тысячи демонстрантов в поддержку Палестины также вышли на улицы Мельбурна.
Как сообщил Минздрав Газы, гуманитарный кризис в палестинском анклаве продолжает ухудшаться. По данным ведомства, количество погибших от голода и недоедания в секторе выросло до 169 человек, среди них - 93 ребенка.
Катастрофу пытаются остановить, правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи. Кроме того, были созданы гуманитарные коридоры для конвоев ООН.
Только с 1 по 3 августа самолеты ВВС Египта доставили десятки тонн продовольственной помощи жителям сектора Газа. Однако грузов явно недостаточно.
Как сообщила газета Bild, в Германии выражают обеспокоенность в связи с сообщениями, что ХАМАС и другие организации удерживают от 50 до 100 % всех объемов помощи.