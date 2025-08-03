От Варшавы до Берлина - в Европе прошла волна протестов против миграции и военных расходов

Жители восточной Европы не в восторге от мигрантов. Десятки активистов собрались в польском городе Жирардув, чтобы выразить протест против потока нелегалов, который идет из Германии. В митинге также принимали участие и представители движения "Наша Родина" из Венгрии.

"Немцы знают, что миграция представляет для них опасность, и хотят разделить эту опасность с остальной Европой. Но мы этого не приемлем", - заявил член партии "Национальное движение" в Польше Богуслав Чупка.

Богуслав Чупка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ded2405-d5fb-4b0c-bca7-e9b35b1d1f90/conversions/b9109da7-5120-4089-b938-4c93365fd8bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ded2405-d5fb-4b0c-bca7-e9b35b1d1f90/conversions/b9109da7-5120-4089-b938-4c93365fd8bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ded2405-d5fb-4b0c-bca7-e9b35b1d1f90/conversions/b9109da7-5120-4089-b938-4c93365fd8bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ded2405-d5fb-4b0c-bca7-e9b35b1d1f90/conversions/b9109da7-5120-4089-b938-4c93365fd8bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Йожеф Шарканы, член партии "Движение за нашу Родину" (Венгрия):

"Мы здесь сегодня стоим за то, за что вместе боролись веками - за свободу, родину, европейскую христианскую цивилизацию. Все это мы теперь должны защищать снова, вместе".

Йожеф Шарканы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/133cc189-64d6-4086-9279-73cdb0974c46/conversions/828003ac-3dfa-4801-be13-c2778a8ef464-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/133cc189-64d6-4086-9279-73cdb0974c46/conversions/828003ac-3dfa-4801-be13-c2778a8ef464-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/133cc189-64d6-4086-9279-73cdb0974c46/conversions/828003ac-3dfa-4801-be13-c2778a8ef464-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/133cc189-64d6-4086-9279-73cdb0974c46/conversions/828003ac-3dfa-4801-be13-c2778a8ef464-xl-___webp_1920.webp 1920w

Миграционную политику западноевропейских властей в Польше понимают, и на этом фоне Варшава продлила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 октября.

Одновременно в столице Германии выступили против первопричин массовой миграции - сотни антивоенных демонстрантов прошли маршем по Берлину, призывая к миру, разоружению страны и выходу из НАТО и ЕС.

Демонстранты также потребовали прекратить поставки оружия на Украину. Акция была спровоцирована сообщениями о планах увеличения военных расходов Германии до 153 млрд евро к 2029 году, в соответствии с оборонными целями НАТО.

"Германия должна прекратить поставки оружия. Нам не нужно готовиться к войне, нам нужно обеспечить мир, а не отправлять солдат. И нам нужно выйти из ЕС и из НАТО", - настаивает одна из активисток.

Активистка на антивоенном митинге в Берлине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682513d4-bb7f-4e1f-a873-56399f7b5286/conversions/6eb90203-7965-4c41-9fd3-9b18a94809a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682513d4-bb7f-4e1f-a873-56399f7b5286/conversions/6eb90203-7965-4c41-9fd3-9b18a94809a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682513d4-bb7f-4e1f-a873-56399f7b5286/conversions/6eb90203-7965-4c41-9fd3-9b18a94809a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682513d4-bb7f-4e1f-a873-56399f7b5286/conversions/6eb90203-7965-4c41-9fd3-9b18a94809a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Эта милитаризация выгодна только тем, у кого и так достаточно денег. Но если что случится, именно простые люди рискуют своей жизнью. А лоббисты оружия остаются в стороне с деньгами, которые для них заработали мы. И, по-моему, это хуже всего", - объясняет участница протестов.

Участницы антивоенных протестов в Берлине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9f3110-8e6a-4bb3-b769-03f9a1cf4880/conversions/5257760c-7c08-4b90-b7bb-80ef01858cc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9f3110-8e6a-4bb3-b769-03f9a1cf4880/conversions/5257760c-7c08-4b90-b7bb-80ef01858cc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9f3110-8e6a-4bb3-b769-03f9a1cf4880/conversions/5257760c-7c08-4b90-b7bb-80ef01858cc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9f3110-8e6a-4bb3-b769-03f9a1cf4880/conversions/5257760c-7c08-4b90-b7bb-80ef01858cc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тема Ближнего Востока тоже не стихает. Очередной митинг в поддержку жителей сектора Газа прошел в австралийском Сиднее. Акция стала на редкость масштабной - знаменитый мост Харбор-Бридж был весь заполнен людьми.

Среди митингующих заметили и основателя разоблачающего сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Тысячи демонстрантов в поддержку Палестины также вышли на улицы Мельбурна.

Харбор-Бридж заполнен протестующими news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1091becf-4134-416d-81eb-c59aaeee708e/conversions/f3a5bf35-afde-48cf-b655-937637c11904-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1091becf-4134-416d-81eb-c59aaeee708e/conversions/f3a5bf35-afde-48cf-b655-937637c11904-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1091becf-4134-416d-81eb-c59aaeee708e/conversions/f3a5bf35-afde-48cf-b655-937637c11904-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1091becf-4134-416d-81eb-c59aaeee708e/conversions/f3a5bf35-afde-48cf-b655-937637c11904-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как сообщил Минздрав Газы, гуманитарный кризис в палестинском анклаве продолжает ухудшаться. По данным ведомства, количество погибших от голода и недоедания в секторе выросло до 169 человек, среди них - 93 ребенка.

Катастрофу пытаются остановить, правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи. Кроме того, были созданы гуманитарные коридоры для конвоев ООН.

Только с 1 по 3 августа самолеты ВВС Египта доставили десятки тонн продовольственной помощи жителям сектора Газа. Однако грузов явно недостаточно.